AI需求強勁，記憶體成為當紅炸子雞，全球記憶體市況自8月以來已造成極為嚴重的缺貨潮，這波衝擊也從手機、電腦等燒到了遊戲機。研調機構集邦科技（TrendForce）近期也下修2026年遊戲主機的出貨量預估，從原先的3580萬台下調至3420萬台。繼智慧型手機與PC（電腦）因記憶體價格上漲而下調2026年出貨預測後，TrendForce也下修了2026年遊戲主機的出貨量預估，此調整是基於預期主要遊戲主機，如PS5、Switch 2因記憶體價格大幅上漲，導致廠商將縮減促銷活動。TrendForce預測，反映這波價格上漲，主機中的記憶體成本將在2026年第三季相比2025年第一季上升約16%。因此，估計到2026年第三季，記憶體成本將占主機總成本約23%至42%，此次下修不僅源於成本負擔增加，也與製造商因優先供應伺服器市場而減少分配給消費性電子的供給有關。TrendForce指出，雲端服務供應商（CSP）對DRAM採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，但原廠庫存又見底，將導致先進及成熟製程、各主要應用的DRAM合約價快速攀升，估第四季最終一般型DRAM合約價將季增45%至50%，一般型DRAM及HBM（高頻寬記憶體）合併的整體合約價將上漲50%至55%，兩者漲幅皆創歷史新高。TrendForce預期，2026年DRAM的供需仍預期維持約-8.5%的短缺，由於伺服器需求強勁。伺服器DRAM（包含HBM與LPDDR）在2024年的占比為46%，預期將在2026年擴大至66%。