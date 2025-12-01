今（1）日部份地區變天下雨！氣象專家賈新興表示，觀察2日、3日熱帶系統發展趨勢，最快有機會在周四發展為今年第28號「洛鞍颱風」，路線類似天琴颱風，預估路徑以影響菲律賓南部、進入南海方向移動的趨勢為主。中央氣象署表示，明（2）日晚間至後天東北季風增強，北部、東北部、東部將明顯轉涼。賈新興提到，雖然接連兩波東北季風影響，但未來10天暫無明顯冷空氣南下。
最快周四生成洛鞍颱風，路徑類似天琴颱風
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（1）日在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察熱帶系統發展趨勢，2日、3日有機會變成低氣壓，最快於4日至5日有機率發展為今年第28號洛鞍颱風，路線和天琴颱風很像，預估路徑仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。
賈新興指出，周三（12月3日）日至周五（12月5日）日，以及下周一午後（12月8日）至下周二（12月9日）共受到兩波東北季風影響。周三先降溫、周五氣溫回升、下周一再降溫，不過未來10天暫時沒有冷空氣影響的機會 。
賈新興：2日至5日各地降雨時間點
賈新興提醒，周二（12月2日）北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。周三至周五（3日至5日）受東北季風影響，其中周三桃園以北、宜花有局部雨，周四至周五大台北東側及宜花有零星短暫雨。
周六、周日午後（6日、7日）大台北東側及宜花有零星短暫雨；8日午後至9日受東北季風影響，北北基宜花有零星短暫雨，10日午後山區轉多雲。
中央氣象署：周二晚間北部、東半部轉涼有雨
中央氣象署表示，今（1）日至明（2）日白天桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周二（2日）晚間至3日東北季風增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
4日、5日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，6日、7日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
資料來源：氣象專家賈新興、中央氣象署
