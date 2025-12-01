我是廣告 請繼續往下閱讀

Nike、Adidas不是買鞋首選！台灣人改瘋不敗神鞋

▲有民眾近期發現Nike、adidas競爭對手變強大，「New Balance」儼然已經成為台灣年輕人愛牌。（圖／New Balance臉書）

「New Balance因為搭上復古風居然回血」、「New Balance找了IU跟大谷翔平當代言人也是非常加分，吸引不少年輕人喜歡」

New Balance是總統愛牌！復古設計爆紅：奪全球第4名

▲運動品牌龍頭New Balance是美國體育用品製造商，由創辦人威廉·萊里（William J. Riley）在1906年創立，後來還成為各大賽事主要贊助廠商，火紅程度厲害到成為許多知名政要人士腳上神鞋。（圖／New Balance臉書）

儘管設計低調卻帶起潮流，火紅程度更讓New Balance奪得國外鞋類雜誌媒體Hartcopy評比「2024年球鞋品牌」排行榜第4名。

▲New Balance之所以能夠紅遍全球，得歸功於其復古設計鞋款，儘管設計低調卻帶起潮流，火紅程度更讓New Balance奪得國外鞋類雜誌媒體Hartcopy評比「2024年球鞋品牌」排行榜第4名。（圖／New Balance臉書）

New Balance代言人魅力強！靠IU、大谷翔平搶攻年輕市場

就找來南韓女神IU（李知恩）擔任形象代言人

相關廣告也都會打上「IU同款」的標語

▲New Balance亞太地區形象代言人找來南韓女神IU，不少粉絲搶著買「IU同款」的鞋子，讓New Balance買氣提升。（圖／New Balance臉書）

▲New Balance與大谷翔平在2023年攜手合作，官方在2025年3月推出大谷翔平限量「Ohtani Signature Collection」聯名鞋款與服飾。（圖／New Balance臉書）

由擁有「天才二刀流」稱號的棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）擔當，New Balance與大谷翔平在2023年攜手合作

國際間有名的鞋子品牌眾多，包括鞋業霸主Nike、adidas或PUMA等，每款都在台灣相當火紅。，讓它成為年輕人的愛牌。有網友近日在Threads好奇發文，表示發現，讓他納悶詢問「有人跟我一樣有感覺嗎？」問題曝光後，隨即引來眾多New Balance的愛好者回應，、「NB的鞋子好穿機能也好」、「我買NB 530，出國每天1.5萬步起跳，有一半的天數破2萬」、「NB是好看又好穿款式有變化、找當紅藝人、日常或運動都能選到符合需求的」。據了解，運動品牌龍頭New Balance是美國體育用品製造商，而New Balance之所以能夠紅遍全球，得歸功於其復古設計鞋款，美國電商平台StockX採購總監海因斯，過去受訪時曾說明，，使得New Balance成為2022年StockX平台上成長最快的品牌，讓其躍升成長為全球年輕人愛牌。而New Balance之所以能夠打入年輕人市場，最大關鍵在於代言人的加持，今年9月New Balance推出新款471系列，以及今年4月以New Balance 1000系列回歸時，都能看到IU穿上它們，，代表女神魅力與帶貨能力相當厲害。而New Balance全球品牌大使來頭也不小，，官方在2025年3月推出大谷翔平限量「Ohtani Signature Collection」聯名鞋款與服飾，吸引不少死忠球迷搶購，讓「大谷熱」風潮席捲全球，也讓New Balance永遠不退流行。