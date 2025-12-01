國際間有名的鞋子品牌眾多，包括鞋業霸主Nike、adidas或PUMA等，每款都在台灣相當火紅。但「New Balance」成為近年來崛起的運動鞋品牌，不少粉絲表示，New Balance鞋子不僅機能好，出國走萬步都不會累，且外觀美觀，加上代言人IU（李知恩）、大谷翔平等明星加持，讓它成為年輕人的愛牌。
Nike、Adidas不是買鞋首選！台灣人改瘋不敗神鞋
有網友近日在Threads好奇發文，表示發現鞋子市場近幾年改朝換代，到百貨公司時發現知名鞋子品牌「New Balance」和「Skechers」門市人潮眾多，反觀昔日霸主Nike和Adidas顧客變少，讓他納悶詢問「有人跟我一樣有感覺嗎？」
問題曝光後，隨即引來眾多New Balance的愛好者回應，「New Balance因為搭上復古風居然回血」、「New Balance找了IU跟大谷翔平當代言人也是非常加分，吸引不少年輕人喜歡」、「NB的鞋子好穿機能也好」、「我買NB 530，出國每天1.5萬步起跳，有一半的天數破2萬」、「NB是好看又好穿款式有變化、找當紅藝人、日常或運動都能選到符合需求的」。
New Balance是總統愛牌！復古設計爆紅：奪全球第4名
據了解，運動品牌龍頭New Balance是美國體育用品製造商，由創辦人威廉·萊里（William J. Riley）在1906年創立，後來還成為各大賽事主要贊助廠商，火紅程度厲害到成為許多知名政要人士腳上神鞋，包括前美國總統柯林頓、前俄羅斯總統葉爾欽、前新加坡總理李光耀等，因而外界被稱作是「總統鞋」。
而New Balance之所以能夠紅遍全球，得歸功於其復古設計鞋款，儘管設計低調卻帶起潮流，火紅程度更讓New Balance奪得國外鞋類雜誌媒體Hartcopy評比「2024年球鞋品牌」排行榜第4名。
美國電商平台StockX採購總監海因斯，過去受訪時曾說明，New Balance 550原本是設計給籃球員的鞋款，但因重新設計過輪廓，且增添許多生活復古元素，瞬間就讓550鞋款銷售一飛衝天，使得New Balance成為2022年StockX平台上成長最快的品牌，讓其躍升成長為全球年輕人愛牌。
New Balance代言人魅力強！靠IU、大谷翔平搶攻年輕市場
而New Balance之所以能夠打入年輕人市場，最大關鍵在於代言人的加持，以亞太地區來說，就找來南韓女神IU（李知恩）擔任形象代言人，彼此於2021年宣布合作，當年New Balance釋出由IU擔綱詮釋的《We Got Now》形象前導影片與採訪花絮側拍，短短20秒的影片至今已有超過萬人觀看。
今年9月New Balance推出新款471系列，以及今年4月以New Balance 1000系列回歸時，都能看到IU穿上它們，相關廣告也都會打上「IU同款」的標語，廣告照片與影片都會在網路上引發討論，眾多粉絲常常在留言區求問IU身上的品牌款式，甚至表示「只要在IU腳上，忍不住就會想買」、「只要是IU就會默默的買下去」，代表女神魅力與帶貨能力相當厲害。
而New Balance全球品牌大使來頭也不小，由擁有「天才二刀流」稱號的棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）擔當，New Balance與大谷翔平在2023年攜手合作，官方在2025年3月推出大谷翔平限量「Ohtani Signature Collection」聯名鞋款與服飾，吸引不少死忠球迷搶購，讓「大谷熱」風潮席捲全球，也讓New Balance永遠不退流行。
資料來源：New Balance、StockX、Hartcopy
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads好奇發文，表示發現鞋子市場近幾年改朝換代，到百貨公司時發現知名鞋子品牌「New Balance」和「Skechers」門市人潮眾多，反觀昔日霸主Nike和Adidas顧客變少，讓他納悶詢問「有人跟我一樣有感覺嗎？」
New Balance是總統愛牌！復古設計爆紅：奪全球第4名
據了解，運動品牌龍頭New Balance是美國體育用品製造商，由創辦人威廉·萊里（William J. Riley）在1906年創立，後來還成為各大賽事主要贊助廠商，火紅程度厲害到成為許多知名政要人士腳上神鞋，包括前美國總統柯林頓、前俄羅斯總統葉爾欽、前新加坡總理李光耀等，因而外界被稱作是「總統鞋」。
美國電商平台StockX採購總監海因斯，過去受訪時曾說明，New Balance 550原本是設計給籃球員的鞋款，但因重新設計過輪廓，且增添許多生活復古元素，瞬間就讓550鞋款銷售一飛衝天，使得New Balance成為2022年StockX平台上成長最快的品牌，讓其躍升成長為全球年輕人愛牌。
而New Balance之所以能夠打入年輕人市場，最大關鍵在於代言人的加持，以亞太地區來說，就找來南韓女神IU（李知恩）擔任形象代言人，彼此於2021年宣布合作，當年New Balance釋出由IU擔綱詮釋的《We Got Now》形象前導影片與採訪花絮側拍，短短20秒的影片至今已有超過萬人觀看。
今年9月New Balance推出新款471系列，以及今年4月以New Balance 1000系列回歸時，都能看到IU穿上它們，相關廣告也都會打上「IU同款」的標語，廣告照片與影片都會在網路上引發討論，眾多粉絲常常在留言區求問IU身上的品牌款式，甚至表示「只要在IU腳上，忍不住就會想買」、「只要是IU就會默默的買下去」，代表女神魅力與帶貨能力相當厲害。