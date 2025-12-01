我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出1.25兆元的國防預算，國民黨立委徐巧芯質疑此舉是否意味著國家準備開戰？民進黨發言人吳崢說，台灣必須做好準備，就像買保險，不會反問買的人，「你們家是準備死人喔？」徐巧芯反嗆，這種比喻不倫不類，壽險是往生後受益人才能拿到錢，而軍購是付錢後拿武器自我防衛，如果花經費投入後武器沒來，這與交保護費有何不同？徐巧芯也提到，國防預算的金額配置極不合理。她指出，常規預算9,500億元加上特別預算1.25兆元後，合計佔國內生產毛額（GDP）已達到4%，並佔國家總預算超過40%。她以家庭開支比喻，一家總預算100元中，拿40元用於軍事採購，僅剩60元用於家用、教育和健康等民生支出，是否合理？徐巧芯再以月薪4萬元為例，質疑政府的配置等同於拿1萬6千元購買壽險，僅剩2萬4千元用於生活開支，沒有家庭會做出這樣的財務決策。她對民進黨政府的持家規劃感到驚訝，難道政府的規劃就是將40% 的總預算用於軍事採購，僅60%用於民生支出？徐巧芯強調，國民黨並不反對增加軍購以自我保護，但預算必須在合理範圍內配置，如果將軍購單純比喻成壽險，恐暗示軍購並非真的要買武器，而只是交保護費。此外，她也質疑，若買保險需要理賠時，對方都沒有支付，政府還要繼續與這家「保險公司」合作嗎？