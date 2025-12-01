我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃資格賽第一階段前日開打，除中華隊26分慘敗給日本外，另一邊的中國也在主場以76：80爆冷敗給韓國，被媒體稱作是「五棵松之殤」。今晚改作客韓國主場，中國知名記者宋翔分析，中國隊除了得期望當家後衛趙睿健康出賽外，也要盡快找到限制韓國男籃頭號得分手李賢重的方法。與中華隊同組的中國，第一階段面對韓國，在首戰佔據身材、主場優勢情況下，外界普遍看好中國過關，想不到比賽開打後風雲變色，中國開局一路陷入落後，一度輸到將近20分，最終4分差吞敗，其中被效力日本B聯賽長崎維爾卡的韓國當家球星李賢重單場射進9顆外線，韓媒也以「五棵松體育館成為圖書館」透露勝利喜悅。今晚中國再戰韓國尋求復仇，中國知名記者宋翔首先點名球隊外線投籃命中率僅23%，對比亞洲盃場均三分命中率高達39.9%，差距顯而易見，今晚若能即時復甦，搭配原有的內線優勢（內線得分34：18、籃板46：35），球隊競爭力將隨之提高，宋翔認為，要在韓國客場贏球並非不可能的任務。此外，中國男籃隊長趙睿，目前尚未確定出賽，但已經隨隊前往韓國，他的外線威脅、組織與防守，對於中國隊重要性相當高，尤其是前一戰決勝節末段，關鍵時刻缺少能夠持續進攻得分從而咬住戰局的球員。趙睿回歸下，中國陣容重心也會從前一場的內線轉移到後防線上，上一場中國期望放大身材優勢，讓周琦、胡金秋2位亞洲頂級長人擁有更多進攻機會，但2人效率值分別為0與-5，表現一般般。最後，如何限制李賢重，也是中國男籃防守端首要課題，宋翔稱讚李賢重能力毋庸置疑，畢竟他是韓國頭號得分點，今晚再度讓他拿下單場20分仍可以接受，但若再度爆發攻下30+得分，「比賽將變得難以控制。」至於該如何防守李賢重，中國上戰主要以後衛廖三寧等人，作為第一道防線、期望上身體盯防李賢重，但韓國透過高位掩護，讓這位日本B聯賽最佳跑動射手，擁有更多持球後第一時間出手的機會，如何破解韓國為李賢重製造的擋拆配合，是中國本戰需要破解的難題。