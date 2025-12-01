我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德28日難得回到台南，他前往安南區的鹿耳門聖母廟參拜時，稱國政報告結束後，大家可以質詢他，不過卻補充說「但陳亭妃不能質詢我」，一句話引發外界諸多聯想。對此，國民黨台北市議員徐弘庭認為，賴清德公開說出這些話，反倒透露他根本沒有把陳亭妃視為「自己人」。賴清德當時向現場民眾表示，「承蒙大家支持，我現在人在總統府，既然今天難得回來，要向大家做一份國政報告，報告完大家若要質詢我也可以」。不過話鋒一轉，他又特別補上一句：「但亭妃不能質詢我，因為憲法規定立委不能質詢總統。」說完後，賴清德回頭看向站在後方的陳亭妃，笑著問：「是這樣沒錯嘛？」陳則陪笑鞠躬回答：「沒錯。」徐弘庭28日在政論節目《新聞大白話》中分析，賴清德與陳亭妃多年來的心結相當深，賴當著台南鄉親的面前，強調「立委不能質詢我，但你們人民可以」，明顯劃清界線。他指出，如果陳亭妃夠聰明，她應該要立刻回一句，「我也是你的人民」。徐弘庭直言，但賴清德選擇這樣說，某種程度上，反而證明了他根本沒有把陳亭妃當作「自己人」，這句話很明顯，且在台南本命區講得如此明白，更耐人尋味，他意有所指地說：「賴心有所屬，大家都知道是誰。」徐弘庭進一步評論，賴清德身為國家領導者，這種固執、一意孤行的性格，對台灣並非好事。他表示，民進黨內部的派系鬥爭，看熱鬧就好，但真正讓他擔心的，是在未來碰到真正的危機時，賴清德究竟是否具備做出關鍵決策的領導人格特質？這才是外界一再討論、最值得關注的問題。