我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹已完成今年最重要的先發投手補強，開給林岱安的合約條件上並不是特別突出。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲樂天桃猿上周由樂天金鷲社長森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇開記者會，宣布領隊牧野幸輝離職、森井誠之暫代執行長。（圖／記者葉政勳攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒上周公布各球團60人保留名單，在保留名單外的球員可自由接觸球隊，富邦悍將賴智垣、味全龍劉時豪被放在保留名單之外，2人也火速找到新東家，與急需補強深度的台鋼雄鷹達成加盟共識。60人名單外的球員一直是這幾年中職各隊關注補強的來源，而行使自由球員權利的統一獅林岱安、蘇智傑則還沒確定落腳處，林岱安何時決定簽約，除了會牽動蘇智傑的動向外，也會影響各隊在補強深度上的選擇。今年與季後賽資格僅差一步，台鋼雄鷹在球季後的補強很積極。先是在自由球員市場上，用5年大合約網羅前樂天桃猿本土王牌先發黃子鵬，又與同樣行使自由球員資格的捕手林岱安接觸。但台鋼雄鷹已完成今年最重要的先發投手補強，開給林岱安的合約條件上並不是特別突出，再透過自由球員簽約網羅戰力機會不高，因此拿下劉時豪不失為一個好的替代方案。劉時豪去年與味全龍簽下2年合約後，在一軍出賽機會並不多，但他過往的經驗與成績是很適合擔任2號捕手的人選。因此一被放在保留名單外，就有許多球隊表達網羅興趣，考量出賽空間以及過往與洪一中總教練的配合默契，劉時豪決定加入台鋼雄鷹，希望在職業生涯的後期能夠爭取更多的一軍出賽機會；而台鋼雄鷹也增加了捕手深度，完成在自由球員簽約市場上投、捕的補強目標。本季台鋼雄鷹牛棚投手使用量很大，甚至把原本在先發輪值裡的陳柏清調到中繼，若新球季陳柏清要重回先發輪值，台鋼雄鷹有補強牛棚需求。賴智垣才28歲，2022至24年都有在一軍超過22場的出賽，他今年雖在一軍出賽不多且有控球不穩的問題，但他球速仍在，因此被放在保留名單外後也吸引複數球團關注。考量出賽機會，賴智垣快速決定加入台鋼，希望獲得第2度重生機會。台鋼雄鷹透過保留名單外補強簽下劉時豪，也等於在林岱安的爭奪戰退出。目前競逐林岱安的主要球隊，仍是富邦悍將與母隊統一獅，林岱安對於統一獅有老東家情感，統一獅在後續也確實小幅提升了合約報價內容，但目前在合約競爭力仍是富邦悍將的條件較佳，不論保障的內容與津貼福利，富邦悍將都展現網羅林岱安的企圖心，這也讓林岱安陷入了職業生涯的抉擇。經過上個禮拜的洽談後，各隊對於林岱安的合約條件都有一些小幅調整，或是直接給予最終版本。據了解，林岱安目前有超過2支球隊給予5年或以上的合約，平均月薪約50萬左右。但富邦悍將在於實質球員合約的保障長度，以及合約結束後的保障選項上，條件跟彈性都比起其他球隊來得優異。再加上富邦悍將先前一口氣釋出3名捕手，網羅林岱安入隊是勢在必得。統一獅領隊蘇泰安日前表示，球隊已正式提出5年複數年合約展現誠意，「獅隊也是林岱安的最佳選擇。」不過據了解，統一獅的這張5年合約是有條件式的選擇權，且跟台鋼雄鷹提出的版本差異不大，但由於林岱安在統一獅效力11季，有一定的深厚情誼，所以現在陷入長考。若富邦悍將與統一獅都沒有再做合約上的調整，林岱安這1、2周就會做出決定明年球季要為哪支球隊效力的決定。樂天桃猿上周由樂天金鷲社長森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇開記者會，宣布領隊牧野幸輝離職、森井誠之暫代執行長，展現想要改革球隊事務的決心。不過森井誠之主要的工作地點在日本、葛城崇則在新加坡，消息人士透露將由前領隊川田喜則提供事務協助；先前惹出食安問題，以及跟牧野幸輝一起主導教練團改組的中階主管神原謙悟仍負責球隊事務，樂天桃猿能做多大改革值得觀察。惹出一連串風波後，休賽季的樂天桃猿有許多事務需要執行。包括教練團改組、球隊戰力補強、現有球員的薪資洽談、新宿舍的尋覓，都是樂天桃猿要快速處理的問題。目前球界有消息傳出，樂天桃猿在整個教練團的佈局上並不順暢，原本預期的日籍教練似乎有其他考量，後續還需要討論，這也是為什麼森井誠之在記者會上說：「總教練的人選台籍與日籍都有。」由於始終沒有宣布總教練人選，球界有傳聞指出，樂天桃猿明年球季的總教練人選是台籍教練接任的機率很高，畢竟在球隊奪冠後卻有如此多的風波，現在需要能夠安定人心的人選擔任總教練一職。除了總教練的位置之外，其他部門的教練團人選，選擇與安排上同樣不是那麼的順利，能否最終完成教練團人事佈局安排，就看現有樂天桃猿的管理階層如何發揮智慧。而除了樂天桃猿的教練團需要大幅度調整外，去年未打進季後賽的味全龍則是已進行教練團調整。外籍教練克魯茲退休、羅曼與高須洋介不續約；本土教練部分，林瑋恩、吳宗峻與高孝儀也不續約，在戰績未達預期的球季後，味全龍先從教練團進行大幅度調整。