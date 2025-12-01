在全球局勢震盪、科技快速演進、消費需求不斷變動的時代，能在市場劇烈競爭下保持成長動能，是極具挑戰的經營課題。《經理人月刊》日前公布2025第18屆「100MVP經理人」名單，歐德集團執行長陳國偉憑藉卓越的市場洞察、品牌經營與行銷策略能力，從數百位候選者中脫穎而出，榮獲年度「行銷業務類」MVP經理人殊榮。
「100MVP經理人」，今年以「唯變不變，開闢新局」為主題，遴選出五大類獎項：永續經營、產品服務、數位創新、行銷業務與組織治理，並以績效力、創新力、影響力、執行力四大指標評選。本屆由產學界11位專家組成評審團，從各產業領域中遴選具備高度管理才能與市場貢獻的經理人。歐德集團陳國偉執行長以精準的行銷策略帶動企業持續成長，展現卓越的管理與市場前瞻力。
近年來，歐德集團面對家具與居家裝修市場的激烈競爭，積極推動品牌年輕化、服務升級與跨平台整合行銷。以模組化結構設計因應小宅住房趨勢，可大幅縮短居家裝潢時程，強化空間運用靈活度，在快速拼組同時滿足客製化需求。此外，更發展線上空間規劃平台並導入AR/VR虛擬展示，客戶可透過手機模擬家中家具擺設效果，這種體驗加速購買決策，帶動2024年營收成長。
在營運面，歐德集團持續精進後端供應鏈效率，以穩固行銷成果與品牌承諾。位於桃園的全新「國際物流中心」預計2026年啟動，將導入智慧化生產設備、節能系統與高效物流配置，全面提升交期、品質與整體服務效能，象徵歐德在推動「智慧製造與永續服務」上邁入重要里程碑。
面對瞬息萬變的市場環境，陳國偉執行長表示：「歐德的核心不只是做好產品，更重要的是讓消費者真正感受到安心、便利與信任。」未來歐德集團將持續以綠色建材、智慧製造與永續服務為核心，深化與消費者的連結，透過創新推動品牌邁向下一個成長篇章。https://order.pse.is/8edczu
