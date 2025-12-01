我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市政府主導的淡水河北側道路工程，施工單位在執行主線高架橋基樁的鑽掘作業時，於地底深處不慎鑿穿了主要的自來水DIP輸水幹管，造成淡水區6.2萬戶停水。台水今（1）日表示，經日夜搶修48小時，昨（11月30日）已把大水管修復。台水提醒，即便水管已經修復，但復水過程須逐步注水，排空管線氣體避免爆管，部分水源尚未抵達的民眾，台水也持續支援水車，供民眾緊急用水。台水說明，這次被挖損的管線，深度在地底8公尺，修復難度高，過程也受地下水影響，造成擋土測土壤坍方，搶修團隊一度緊急撤離同仁以維護現場安全。經過環境安全補強後，台水同仁繼續進場全力修復，並在昨夜將管線修復完成，逐步進行復水作業。而受到道路工程事件停水的民眾，台水也會依規定辦理水費減免；台水也提醒，恢復供水初期水壓可能稍有波動，請暫勿啟動加壓馬達，以免因末端負壓吸入空氣而造成阻塞，或使馬達空轉受損。有任何用水問題，歡迎撥打台水專線 1910 洽詢。新北市長侯友宜今日上午發文說明，淡水地區自來水搶修作業已於昨日完成接管，至稍早6點，停水區域僅有8成恢復正常用水。