我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，至今（1）日一大早仍有許多居民無水可用，停水進入第4天，新北市長侯友宜稱「已八成恢復」慘遭網友洗版痛罵。對此，侯友宜表示，造成淡水居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前大概有80％以上復水，，相關檢討與責任的追究，廠商一定要負起責任。針對淡北道路工程施工，卻誤挖自來水管之後續補償及究責，侯友宜今受訪表示，施工過程挖破水管，造成淡水居民不便，他深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前整個進度，大概有80％以上復水。侯友宜指出，這段時間裡面，施工所造成的問題，他已經特別設立窗口在基本的水費會減免，相關檢討與責任的追究以外，賠償機制在協調當中，廠商一定要負起責任。侯友宜強調，自己也要謝謝這3天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力，讓淡水盡快在今天能夠100％完成復水，這就是目標。而針對所謂八成恢復的說法，新北市政府也提出3點回應：一、自來水公司將依住戶實際停水日數比例折減水費。二、淡北道路工程團隊今天下午起連續3天，在淡水區公所設立窗口，統一受理民眾陳情案件。三、針對此次事件，依照契約對顧問公司和承商究責開罰。