12月1日搶先看雙12購物節速食優惠！PK雙饗卡APP「雙12優惠券」超狂下殺1折起、比買一送一便宜，必勝客表示，個人披薩12元、外帶「一公尺派對盒」1312元；肯德基表示，不只青花椒口味炸雞12元神券開可，還有12組「買一送一」優惠代碼、99元套餐，《NOWNEWS今日新聞》記者整理開搶時間、菜單價格，本文提供給讀者一次掌握。
PK雙饗卡APP雙12優惠券開搶！12元吃必勝客披薩、肯德基炸雞
根據PK雙饗卡APP，雙12購物節神券重磅回歸，12月2日、12月5日、12月9日、12月12日限時四天早上10點準時開搶：
◾️12月2日肯德基「花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐」121元、
◾️12月5日肯德基「黃金魚子海陸Q蝦堡XL餐」121元、
◾️12月9日肯德基「花生吮指嫩雞蛋堡」22元、
◾️12月12日肯德基「青花椒脆雞」12元（下殺1折起）、
◾️12月2日、12月9日必勝客「鬆厚個人披薩」12元（下殺1折）、
◾️12月5日、12月12日必勝客「小披薩雙響組」212元（下殺2折起）、
◾️12月2日、12月5日、12月9日、12月12日必勝客外帶「一公尺派對盒」1312元。
肯德基：「買一送一」12組優惠代碼！免搶券
肯德基表示，「嗑翻雙12」優惠活動推出12組「買一送一」優惠代碼免搶券！12月2日至12月15日限時14天開吃：
◾️40648「香酥脆薯（大）買一送一」66元、
◾️40593「玉米濃湯（大）買一送一」52元、
◾️40457「4塊上校雞塊買一送一」49元、
◾️50446「雙色轉轉QQ球買一送一」59元、
◾️40626「8塊上校雞塊買一送一」98元、
◾️40693「黃金超蝦塊買一送一」59元、
◾️40459「百事可樂（中）買一送一」38元、
◾️40694「冰無糖綠茶（中）買一送一」38元、
◾️40695「經典冰奶茶買一送一」38元、
◾️40696「經典熱奶茶（中）買一送一」38元、
◾️40697「冰檸檬紅茶（中）買一送一」38元、
◾️40698「七喜（中）買一送一」38元。
99元套餐、199元起爽嗑餐、388元歡聚桶開吃：
◾️40641「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、
◾️40642「咔啦脆雞x2＋小無糖茉莉綠茶」99元、
◾️40699「咔啦脆雞x2＋4塊上校雞塊＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋小百事可樂」199元、
◾️40700「咔啦雞腿堡＋群星盒（4塊上校雞塊＋小香酥脆薯＋原味蛋撻＋小百事可樂）」199元、
◾️50481「咔啦脆雞x5＋原味蛋撻x6」388元歡聚桶。
資料來源：PK雙饗卡APP、必勝客、肯德基
