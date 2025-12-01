我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普的政經變革，導致今（2025）年金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。然而，政治與政策風險仍高，特別是明年第1季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；在風險與機會並存的情境下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。富邦金今日舉行財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋分析，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向更為清晰，不確定性下降，明年的全球經濟與金融市場3大基調，包括全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。若川普能有效調停俄烏達成停火協議，歐洲各國將可望減輕支援烏克蘭軍費支出的負擔，有助歐洲經濟復甦，是明年稍可期待的「意外驚喜」。此外，全球愈來愈多國家在經歷貿易戰及中國稀土管制威脅下，目前皆極欲建立自主的區域性供應鏈，同時防堵中國的廉價傾銷，此一趨勢也將影響國際經貿關係明顯轉變。不過，美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數。一方面，美國對中國及其他貿易夥伴的關稅與出口管制政策，牽動全球供應鏈重組；另一方面，Fed在人事布局與政策路徑上，也成為市場高度關注焦點。若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。在國際政經情勢方面，近年美中關係、關鍵礦物供應安全與地緣衝突，逐步成為影響全球貿易與產業發展的核心議題。在美中經貿關係上，雖然雙方於高層會晤中針對芬太尼原料流向、稀土出口管制、部份301關稅豁免及半導體供應鏈管理等議題釋出一定程度善意，但整體而言，結構性的戰略競爭並未明顯降溫。未來仍須持續觀察雙方是否能將暫時性的協議轉化為較具持久性的制度性安排。羅瑋也提到，2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，以及G20與APEC等多邊場合，都可能成為政策轉向或談判突破的關鍵時間點，需特別留意市場波動加劇的風險。由於主要央行降息接近尾聲，明年進一步降息空間有限，投資人對持有長天期債券的意願也出現明顯改變，而新世代投資人傾向以購買虛擬貨幣及科技股作為避險工具，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。不過，羅瑋也提醒，明年第1金融市場可能出現類似今年3、4月劇烈波動的走勢，觀察重點包括法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第四季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。整體而言，羅瑋認為，2026年並非單純的風險或機會之年，而是考驗投資人對政經情勢敏感度、資產配置紀律與風險管理能力的一年。在整體「股優於債」的大方向下，仍可在波動中尋找穩健成長的契機。