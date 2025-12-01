我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中國軍機軍艦頻對台進行灰色地帶威脅，以培訓、代訓機師著名的航空學校、民間「安捷航空」近年投入軍用領域，打造蒼鷹號偵蒐無人機。路透今(1)日報導指稱，安捷航空正積極爭取政府合作，推動偵察機飛行服務。根據路透報導，以飛行員訓練與包機服務聞名的台灣小型民間航空業者安捷航空（Apex Aviation），正向台灣政府推銷這項監偵飛行服務，而政府已開始與民間企業合作，開發政府「全社會韌性」計畫中的新模式。報導提到，政府已邀請企業、研究團隊與其他組織扮演更積極的角色，包括支援通訊與後勤、強化網路防禦，以及可能協助監偵與情報蒐集。儘管在美國等國家已相當普遍，但軍民共同合作的方式對台灣而言是全新的；台灣軍方正面臨日益繁重的壓力，須因應中國在台灣周邊空域與海域的每日軍事活動。安捷航空希望能在軍民合作計畫中佔有一席之地，但與目前取得國防合約的企業不同，該公司希望自行營運監偵任務，同時仍對把設備移交政府保持開放態度。安捷航空董事長高健祐表示，「中國的軍演越來越頻繁，也越來越靠近。這就是令人感到急迫的原因。如果我們現在不投入，以後可能連機會都沒有了」不過，台灣的國防部目前對外部合作夥伴仍保持謹慎，僅稱國軍能有效監控中國動態，目前沒有合作計畫。但國防部表示對新構想持開放態度。安捷航空已投入超過4億新臺幣（約1,307萬美元），將一架義大利製的11人座Tecnam P2012螺旋槳飛機改裝成偵察機，並在機腹安裝美製雷達。該公司希望把雷達資料提供給台灣軍方與海巡，協助追蹤中國船艦在台灣周邊的動態。且這項商機不僅限於台灣，安捷航空表示，還可將這項成本相對低廉的巡邏服務推向區域內監控中國活動的友好政府，可迅速建立同時擁有載人機與無人機的偵察隊，公司並未透露此類合作的潛在收益估計。然而，專家提醒，若由民間飛機執行偵察任務，政府須先建立明確的法律基礎，國防安全研究院研究員蘇紫雲表示，巡邏機涉及執法問題。執法是否能交給民間是具爭議的法律議題，但在現實上，使用輕型飛機進行偵察的成本，可能僅為軍用飛機的十分之一。報導提到，今年6月安捷航空一架金門醫療包機便連續3日遭中國軍機接近，引發民間航空安全的疑慮。高健祐表示，董事會已評估風險，並強調不會因騷擾而退縮。一名台灣高層國防安全官員告訴路透，軍民合作的構想政府必須認真看待，「部隊的作戰壓力非常大。共軍正在創造新的壓力形式，因此我們必須研發新的方式來反制。」