明星夫妻檔許瑋甯、邱澤11月28日在東方文華酒店舉辦婚宴，邀請眾多親友、藝人好友們到場，現場星光熠熠。柯震東也現身，並與許瑋甯、邱澤都留下搭肩合照，想不到這個動作卻被網友發文痛批：「界線感薄弱、貴圈真亂」。對此，柯震東親自現身回應：「不是！你這篇留言有太多了吧」，對於穿黑西裝也被嫌觸霉頭一事，柯震東則回擊網友：「蠢貨」，透露服裝顏色新人要求的。
柯震東搭肩許瑋甯、邱澤 遭酸沒界線感
許瑋甯、邱澤婚禮結束後，一名網友放上柯震東與兩人的搭肩合照，在Threads發文痛批柯震東，「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」。該篇貼無曝光後，僅1天時間就吸引268萬人次瀏覽，討論度極高。柯震東本人也看見貼文，直接現身回應：「不是！你這篇留言有太多了吧」。
柯震東懶得與原po唇槍舌戰，其他網友看了也紛紛留言力挺柯震東，覺得原po小題大作：「新郎新娘沒意見，網友意見特別多」、「我願意被柯震東沒有邊界感的搭肩拍照！我相信我老公也願意」，還有人反串幽默留言：「從眼神跟姿勢看出來，他喜歡邱澤，看看扣在邱澤肩上那手有多緊啊」。
柯震東穿黑西裝也被罵 回擊網友：蠢貨
除了這張合照引發討論外，也有人質疑柯震東穿黑色西裝去喝喜酒很觸霉頭，柯震東見狀，直接回應網友：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，顯然服裝顏色是邱澤、許瑋甯夫妻指定的，並非外界認為的不禮貌。
柯震東和許瑋甯搭戲 拿下金鐘男配角
34歲的柯震東去年在《不夠善良的我們》飾演許瑋甯的曖昧對象，最後因無法接受許瑋甯罹癌而逃離她身邊，柯震東也憑這個角色拿下第59屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，更因此和許瑋甯成為好友，才會受邀參加婚禮。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
許瑋甯、邱澤婚禮結束後，一名網友放上柯震東與兩人的搭肩合照，在Threads發文痛批柯震東，「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」。該篇貼無曝光後，僅1天時間就吸引268萬人次瀏覽，討論度極高。柯震東本人也看見貼文，直接現身回應：「不是！你這篇留言有太多了吧」。
柯震東懶得與原po唇槍舌戰，其他網友看了也紛紛留言力挺柯震東，覺得原po小題大作：「新郎新娘沒意見，網友意見特別多」、「我願意被柯震東沒有邊界感的搭肩拍照！我相信我老公也願意」，還有人反串幽默留言：「從眼神跟姿勢看出來，他喜歡邱澤，看看扣在邱澤肩上那手有多緊啊」。
除了這張合照引發討論外，也有人質疑柯震東穿黑色西裝去喝喜酒很觸霉頭，柯震東見狀，直接回應網友：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，顯然服裝顏色是邱澤、許瑋甯夫妻指定的，並非外界認為的不禮貌。
柯震東和許瑋甯搭戲 拿下金鐘男配角
34歲的柯震東去年在《不夠善良的我們》飾演許瑋甯的曖昧對象，最後因無法接受許瑋甯罹癌而逃離她身邊，柯震東也憑這個角色拿下第59屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，更因此和許瑋甯成為好友，才會受邀參加婚禮。