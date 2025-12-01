我是廣告 請繼續往下閱讀

▲祈家威認為跨性別者登記性別變更須強制手術，已嚴重侵害人權，內政部長應作為卻不作為涉嫌瀆職。（圖／記者劉松霖攝）

同志婚姻合法化的釋憲聲請人、「同婚教父」祈家威，今天上午到台北地檢署按鈴申告內政部長劉世芳，因為內政部規定跨性別換證除了精神科醫師鑑定，必須動手術摘除性器官，但上個月監察院的調查報告認定內政部的要求「嚴重侵害人民身體權與健康權」，祈家威批評內政部至今仍消極沒有作為，因此向檢方告發劉世芳瀆職。依據目前性別變更登記的規定，跨性別者必須讓兩位精神科專科醫師鑑定、並動手術摘除性器官。監察院在11月20日「跨性別追悼日」通過調查報告，指出內政部的行政命令以強制手術作為性別變更的要件，已經違反法律保留原則、比例原則，嚴重侵害人權，內政部應儘速檢討改進。祈家威今日表示，監院應該提出糾正案，只建議內政部改進效果有限；內政部相關函釋違憲卻沒有積極修正，這是踐踏跨性別者的人權、身體權及健康等權益，他要為跨性別者發聲。祁家威批評內政部「裝睡叫不醒」，他只好勉為其難告發瀆職罪，官員與公務員不作為、該做不做，行政怠惰就是瀆職；內政部2008年做出函釋時，全世界都沒有「免術換證」，但2012年阿根廷開始實施，到了2025年，已有古巴在內的50個國家免術換證，難道台灣連古巴都不如？