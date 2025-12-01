我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德宣布1.25兆元國特別預算，但過去對美軍購案，如F-16V戰機，目前都還未交機，引發國人質疑。國民黨立委吳宗憲今（1）日質詢指出，軍購協議書（LOA）中存在「霸王條款」，包含「沒有罰則」、「交貨期程僅供參考」、「死都要付錢」以及「保障美國最高利益」等內容。他直言，這意味著就算「美國武器一拖再拖，連通知你都懶得通知你，你還是得付錢」，台灣是否成了軍火商的提款機。不過顧立雄多次回應，吳宗憲說的都不是事實。吳宗憲質詢問，「請問 F-16V 我們付了百分之多少了？」國防部官員一度顧左右言他，遭吳宗憲大聲斥責，國防部才回應，付到60%就已經停了。吳宗憲問，雖然付到60%就停下來，但「你要的回來嗎？」他指出，台灣大筆資金匯過去後，錢就滯留在美國。吳宗憲引用審計部的報告強調「錢會滯留美方」，並向顧立雄喊話，若不認同審計部說法，應提告或請同仁備妥審計部報告供查閱。吳宗憲再以海鯤號潛艦為例，稱顧立雄在10月稱「11月交艦有相當大的挑戰」，就是「政客的話術」。他指出，國防部現稱F-16V戰機，2026年總目標不變也是不可能的，即使美方能在明年一次全部交齊66架，台灣也將面臨人員培訓、地勤整備、品質驗收等問題。吳宗憲說，美方提供的交運期程「只是最佳交運時間」，是一個建議，沒有做到也沒有關係，這讓人擔心新預算案會變成一個「大錢坑」。他要求國防部提供書面資料，說明未來若違約交不了貨、或延宕沒有違約金時的處理方案，避免僅以「口頭保證」帶過。吳宗憲更對本次國防預算特別條例的編列程序提出質疑。他提到，民進黨立委王定宇早在10月21日於美國參加國防工業會議時，就已提到為期7年1.3兆元的軍事採購，但行政院長卓榮泰在立法院答詢卻說「一無所知」。吳宗憲批評：「預算本來應該是國防部編行政院核定，結果現在是立委在外面都公佈了，結果院長說我還不知道，」行政院長被當作傀儡。吳宗憲總結，人民絕對支持國防，但「反對當凱子，更不想變成詐欺案的被害人」。