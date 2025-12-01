我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林姓男子供稱自己曾在夏天倫的夜店工作，不滿被無故資遣才會行兇，但對於同夥及兇器來源交代不清。（圖／翻攝畫面）

在夜店圈擁有一席之地的「夜店大亨」夏天倫，日前才和前妻「名媛界大S」黃廉盈因家務事鬧上版面。怎料，昨（30日）晚間夏天倫和33歲的女友於台北市松山區民生東路三段一處停車場，遭到兩名兇嫌埋伏並持利器攻擊，造成左手臂切割傷。而兩人在犯案後分頭逃逸，其中一名林姓男子逃逸不久後，前往松山分局民有派出所自首，供稱曾在夏天倫經營的夜店工作，工作時不僅待遇差還無故被資遣，一氣之下才會行兇。據了解，昨（30日）晚間6時許夏天倫和女友健身完後至停車場取車準備離開，而後卻遭到兩名埋伏的黑衣男子持刀棍攻擊，甚至朝夏天倫的女友噴辣椒水，導致其眼睛不適，另夏天倫的左手臂也留下刀傷。警方獲報到場後，緊急將兩人送往醫院治療，至於嫌犯則已兵分兩路逃離現場。而從監視器畫面中可見，其中一名27歲林姓男子當時騎著機車逃逸，沒多久後卻返回派出所自首，且第一時間就聯絡律師，並向警方供稱自己曾經在夏天倫經營的夜店工作，但工作期間待遇差且無故被資遣，想給夏天倫一個教訓才會犯案。此外，林男過去有傷害、詐欺前科，但對同夥及兇器來源不清楚，僅表示「車內剛好有（兇器）」，另同夥身分也只知道對方的綽號，不排除有幕後指使者。針對這起事件，夏天倫昨（30日）在社群網站上曬出傷口照，強調自己並未影射誰是背後主謀，「但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人或是我的親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。」經警方調查，初步研判此案為預謀犯案，將經由刑事偵查作為釐清犯案動機及幕後有無教唆共犯。不過，由於林男拒絕夜間偵訊，目前仍在警局偵訊中，預計下午移送台北地檢署。