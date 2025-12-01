你家有PS5嗎？小心裡面被蟑螂入侵！根據外媒《wccftech》報導，美國一家維修店家最近收到一台PS5，因為無法開機，只能送修，沒想到維修人員一拆開嚇傻，裡面居然有活蟑螂亂竄，還有滿滿的蟑螂大便。其實這不是第一次有蟑螂跑進PS5中，台灣也有民眾分享，自己的PS5被蟑螂攻占，甚至還有壁虎跑進去。
PS5開不了機！送修驚見活蟑螂亂竄
根據《wccftech》報導，美國有間維修店家最近收到一台無法開機的PS5，原本以為只是硬體損壞，或是軟體出現錯誤，但因為完全開不了機，於是維修人員先拆開PS5外殼檢查硬體，沒想到一拆開讓他發現真正的「Bug（蟲）」。
只見主機的零件布滿蟑螂糞便，除此之外，還有蟑螂在亂竄，讓他嚇瘋，考量到衛生和安全問題，最終店家放棄維修，把整台主機用塑膠袋包裹後，寄回給玩家，讓玩家自行處理。影片曝光後，引起眾人討論，有人分享自己的電腦也曾被蜘蛛、昆蟲等入侵。這也提醒玩家們，遊戲主機如果沒有清理，裡面恐怕不是只有灰塵那麼簡單。
台灣也有案例！眾建議用洗衣袋罩起來
不僅國外有蟑螂跑進PS5的案例，台灣也有出現類似情況，有民眾在Threads分享影片，表示PS5已經變成蟑螂的第二個家，只見PS5裡面有蟑螂在亂爬，「我真的要發瘋，快檢查自己家的PS5」。
還有其他民眾在巴哈姆特表示，自己的PS5風扇突然發出噠噠噠的異音，他直覺不對，關機後把白色外殼拆掉，順便清理灰塵，沒想到看到一隻壁虎在風扇口，原本想把牠拉出來，但牠卻跑進機器裡，讓民眾相當傻眼，直接拿去送修，店家也幫他清潔完畢。許多人看到後建議，可以在PS5外面罩上洗衣袋，或是把原本主機的白色包裝袋留下來，裁剪之後，在不玩的時候套在主機上，防止蟑螂、壁虎等小東西跑進去。
《wccftech》、Threads、巴哈姆特
He runs a console-repair business. Started the diagnostics, saw what was inside, and immediately decided to pack it up and send it back. Can’t even blame him. pic.twitter.com/QIrKXSsWqw
— Financial Dystopia (@financedystop) November 26, 2025
