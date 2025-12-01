我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普再度祭出強硬手段，宣告委內瑞拉上方及周邊的領空應被視為「徹底關閉」，此舉展現出美方在反制委內瑞拉毒品走私，與馬杜洛政權上的愈發強硬立場。對此，旅美教授翁履中認為，美國絕不會輕易發動大規模的地面入侵，發出戰爭訊號其實是一門需要精算成本與收益的「生意」。翁履中表示，看到一系列關於委內瑞拉局勢升溫的報導，大家或許會擔心，川普是否真的要揮軍南下，開啟一場新的戰爭？以他對華府政治運作與川普決策模式的觀察，答案是否定的，至少美國絕不會輕易發動大規模的地面入侵。他指出，透過「交易型人格」來解碼川普的對外政策，對川普而言，戰爭不是為了推廣民主或意識形態，而是一門需要精算成本與收益的「生意」。翁履中提到，首先，這場危機本質上更像是一場「國防科技展銷會」，川普非常清楚，傳統的地面戰爭既燒錢又會帶來美軍傷亡，這不符合他的「美國優先」利益；但透過將焦點轉移到「打擊毒品恐怖主義」，他成功地為美國國防工業創造了一個全新的戰場。許多西方媒體的新聞中都提到，那些在烏克蘭戰場上可能因為電子干擾而失效，或是為了遙遠的台海衝突而研發的高科技無人機與AI監控系統，現在有了絕佳的「去庫存」與「實戰驗證」場域。這不僅讓矽谷的國防新創公司賺得盆滿缽滿，更讓川普能夠在不犧牲美軍性命的前提下，展現強硬的軍事肌肉，這是一種「雙贏」，廠商有錢賺，總統有面子。「其次，地緣政治的現實讓川普敢於放手一博，馬杜洛政權看似有中俄撐腰，但說穿了，這個西方媒體口中的『威權軸心』也知道川普的目標是利益。」翁履中續指，普丁現在正在處理烏俄戰爭，習近平也無意涉及遙遠的拉美事務，但是，中俄必然都會對美方傳達不希望馬杜洛政權被推翻的訊息，一方面中俄都不認為有必要為了遙遠的委內瑞拉與川普撕破臉，另一方面他們也相信川普的目標不是推翻馬杜洛政權。事實上，馬杜洛政權如果能繼續，中俄美三方獲益都比換上新的政權更好！川普看透了沒人會介入，既然委內瑞拉現在是孤立無援的，美國當然可以在加勒比海「秀肌肉」，因為這場博弈的風險極低，但政治回報極高。翁履中直言，總結來說，川普對委內瑞拉的極限施壓，是一場經過精密計算的商業與政治操作。他用最小的成本，如威嚇與封鎖，換取了國內政治的得分，包括強硬抗毒以及國防產業的蓬勃發展。這再次證明，在川普的國際政治筆記裡，沒有永遠的敵人或朋友，只有成交與否的價格，而這一次，他顯然認為這筆生意相當划算。