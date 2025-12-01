我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾明軒到重慶旅遊，參觀當地景點。（圖／翻攝自YouTube 鍾明軒）

網紅鍾明軒2024年因拍攝中國旅遊影片，被指是拿人民幣做統戰宣傳，即便他再多的澄清，形象仍受到影響，身體也出現狀況，一度不敢出門，近來他即將再度前往中國旅遊，還揭露事件發生後，收到大量以「台商」為名義的業配，邀請台灣網紅到中國拍旅行影片，分享所見所聞，鍾明軒也被酬勞嚇到，直呼「好香」，不過他並沒有答應合作，還點名館長，「請接單！」鍾明軒昨（30）日分享到重慶旅遊的影片，不過在出發前，他先吐露自己這600多天來的心聲，不僅對傷害他的酸民提出告訴，還透露11月初收到大量以台商為名義的業配，邀請台灣網紅到中國拍旅行影片，分享所見所聞。鍾明軒被2件事嚇到，幽默說，「第一件事是...怎麼現在才找我！」第二件事則是，「價錢好香！」雖然如此，鍾明軒並沒有答應邀約，他直呼做自媒體這麼久，光看就知道對方是以什麼目的為導向的邀請，「這種邀請，還是多發給住在林口的館長就好，畢竟他底下有員工，那麼多人要養，我就一個人，沒有任何人要養，館長請接單，哦！已經接囉，ok。」鍾明軒再度提到，任何人只要收了錢，說出來的話就不會百分之百真實，但凡有利害關係，旅遊就不再純粹，強調每次的旅遊都是自己出錢，沒有該說什麼與不該說什麼的壓力。此次他到重慶玩四天三夜，一下飛機就遇到粉絲合影，他也非常親民，來者不拒。