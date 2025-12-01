我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨發言人李有宜與創黨元老004號朱蕙蓉昨日相繼宣布退黨，引發熱議。對此號朱蕙蓉今（1）日再發長文表示以民為本，如今前主席柯文哲在市長室收取現金，貪污圖利與侵佔官司纏身，此外主席黃國昌當初參選黨魁對同僚對手涼薄令人寒而慄，面對美國爸爸與豢養狗仔顧左右而言他，面對不是自己人的基層黨員，用冷暴力逼退，砲轟「射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及」，看見新北掛起黃國昌與周曉芸大型看板，得知李有宜退黨後，「我知道自己終點到了」。朱蕙蓉回憶，過去自己與丈夫收到創黨004號與005號黨證時相視而笑，心中有一點點驕傲得意感，不是因為是什麼創導元老，而是感動朋友竟然創黨了，過程中創什麼黨？叫什麼名字？為什麼要創黨也沒有過問，但兩人從來沒有享受創黨元老的好處與禮遇，只有丈夫擔任過草創期的中常委，只是替他開心退休後的博士，有事情做有會議要開。朱蕙蓉說，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的宗旨，而民眾黨創黨之初的宗旨，更得意的添加上愛民，但如今的現況是，前主席柯文哲市長任內在市長室收取現金數次，目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中。朱蕙蓉表示，現任黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄，面對美國爸爸道德標準的相應不理與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他，面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後更是公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」，尖酸苛薄態度，真的是把「射後不理」渣男心態發揮到最巔峰，無人能及，比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌，「民眾黨的愛民？愛在哪裡？」朱蕙蓉表示，從年初要選黨主席之初，就跟丈夫商量不退黨因為要保留選舉權，但當時自己在年初就被罰停權半年，所以被停權之下退黨也沒有意義，接著丈夫生病過世，自己要調整並整理辦理後事半年有餘，在選完等主席之後曾與丈夫有過商量，要看看新任黨主席做什麼？怎樣帶領？怎樣對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。朱蕙蓉提到，過去有注意到李有宜勤跑基層行程與態度，也注意到有空降婦女團與站台掃街活動等，但都不見李有宜，也質疑到底是在面對什麼時間點跟什麼人後，忽然要回歸求學並退出政黨，直到地方掛起掛起黃國昌與周曉芸大型看板，得知李有宜退黨後第一時間，「我知道自己終點到了」。