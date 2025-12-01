我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計龍頭聯發科從9月起頻遭外資唱衰，各家外資幾乎全面看淡聯發科明年表現，不過聯發科近期搭上TPU利多題材，上周股價狂漲21%，連先前連續調降目標價的美系外資也認錯，最新報告反轉調升評等至「優於大盤」，目標價由1288元上調至1588元，帶動今日股價逆勢走強。聯發科從9月起頻遭外資唱衰，各家外資幾乎全面看淡聯發科明年表現，美系外資也在短短一週內二度下修聯發科目標價，導致聯發科股價跌跌不休，從9月16日的1545元高點以來，到了11月21日的最低點1130元，暴跌26.8%，更跌破4月股災的低點。不過，上週因Google的Gemini 3大紅，聯發科手握Google TPU的ASIC訂單，再度成為資金焦點，外資也紛紛回頭調升目標價。美系外資表示，根據近期供應鏈調查，張量處理器（TPU）需求強勁，預估聯發科2026年TPU出貨量可達40萬顆，以平均售價3500美元估算，將有約14億美元的收入；另外，2027年出貨量有望倍增至200萬顆，推算相關收入約70億美元。也因此，美系外資將評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價則由1288元調升至1588元，調幅23.2%。先前這家美系外資在9月22日至10月28日曾連三次調降聯發科目標價，由1800元降至1288元。此外，另一家美系外資表示，Google TPU業務在經過內部使用後，正逐漸成為外部AI運算能力的主要供應者，由於聯發科已成為TPU設計的供應商，與Google的合作代表聯發科長期獲利潛力的關鍵改變，該公司業務從消費性電子為核心轉為以企業用戶為中心，預計Google在2026年第四季將為聯發科帶來30萬顆的出貨量，並可能超標達成明年AI ASIC 10億美元的營收目標，將聯發科評等從「中立」升為「買進」，目標價升為1800元。