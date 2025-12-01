我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中好市多發生毒駕追撞3車意外。（圖／翻攝畫面）

台中北屯店好市多停車場內發生追撞事故！30號下午，一名41歲李姓男子駕駛銀色自小客車，先是擦撞一輛賓士，接著疑似倒車時失控猛撞柱子，發出巨大聲響，一對夫妻透過後照鏡目擊事故，嚇得急喊「我們快走」，沒想到下一秒就被撞上。警方到場後發現李男精神恍惚，進行唾液毒品快篩後，結果呈陽性，確認他是名毒駕。警方依法開罰並將車輛移置保管；涉及毒品部分，將待後續尿液檢驗結果後移送法辦。事發在30號下午4點45分，一名41歲李姓男子，開車在台中市北屯區好市多賣場內，沒想到他竟突然失控，先是撞上前方一輛賓士車車頭，隨後倒車時，疑似誤踩油門，猛撞後方柱子，巨響驚動現場民眾，前方一對夫妻透過後照鏡見狀事故，急喊「我們快走！」，沒想到下一秒就被撞上，讓車上駕駛與女乘客嚇得尖叫，女乘客更哀號說「我頭好痛喔」，現場另一輛轎車也慘遭波及，情況驚險。警方接獲通報趕抵現場，發現肇事的李姓男子神情恍惚，隨即對其進行唾液毒品快篩，結果呈陽性。員警當場開單舉發並查扣車輛，另涉毒品案件部分，將俟尿液檢驗結果後移送偵辦。