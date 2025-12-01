我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨參選人選已陸續登記完成，包括賴瑞隆、許智傑、邱議瑩與林岱樺，皆投入黨內初選；另一邊的國民黨則由立委柯志恩定於一尊，預計於12月中旬正式提名。根據TVBS民調中心今（1）日公布的最新調查，結果顯示，若民進黨推賴瑞隆迎戰柯志恩，支持度呈現拉鋸，賴以42%微幅領先柯的40%，差距僅2個百分點；至於許智傑、邱議瑩及林岱樺三人，則皆落後柯志恩7至10個百分點。民調顯示，賴瑞隆本月支持度較9月份上升1個百分點，來到42%；柯志恩則小跌1個百分點至40%，另有19%未決定，整體競爭態勢依舊接近，雙方難分高下。從年齡層分布來看，20至29歲選民中，賴瑞隆受到最多青睞，高達56%，比九月調查再升4個百分點，且遠高於柯志恩的26%，而柯的支持度比先前減少7個百分點。至於30至39歲與40至49歲選民中，賴瑞隆的支持皆維持在4成以上，而柯志恩同樣接近4成，兩人差距不大；50至59歲以及60歲以上族群則較傾向支持柯志恩，不過在50至59歲這一段，柯的支持度由上次調查下滑5個百分點，降至47%；賴瑞隆則從35%回升至41%，縮小了落差。針對地區差異方面，鼓山三民一帶對賴瑞隆的支持度大幅增加14個百分點，達到50%，柯志恩則下降至31%，由原本的領先轉為落後；苓雅前鎮地區同樣有半數民眾支持賴瑞隆，明顯高於柯志恩的37%；然而在鳳山大寮、岡山美濃與左營楠梓地區，柯志恩仍保持領先。值得注意的是，岡山美濃地區對柯志恩的支持上升至42%，增加6個百分點；賴瑞隆則下滑至38%，減少8個百分點，使該區從原本較多支持賴瑞隆，轉而偏向柯志恩。分析指出，可能因近期爆發的美濃大峽谷、月世界周邊砂石盜採，以及廢棄物濫倒等事件，影響選民觀感；左營楠梓地區則是柯志恩支持度最高的區塊，達48%，明顯高於賴瑞隆的36%。此次民調由TVBS民意調查中心在11月20日至27日晚間進行，調查對象為20歲以上高雄市民，共接觸1,283人，拒訪269人，拒訪率為21.0%，有效樣本數1,014人。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。調查採電話隨機抽樣，並依性別、年齡、地區、教育程度加權，經費來源為TVBS。