日本首相高市早苗上月針對「台灣有事」的發言，引發中國不滿。美國智庫戰略國際問題研究所（CSIS）今年7月公布台海衝突模擬結果，其中顯示「台灣有事」最壞的情況下，台灣周邊海域遭到封鎖，美國和中國掀起大規模軍事衝突，使得日本遭受巨大損害，死傷人數估達4662人。根據朝日電視台報導，描述「台灣有事」的電視劇《零日攻擊》近來引發關注，劇中以中國軍方藉救援在台灣外海墜毀的偵察機為名義，進駐台灣周邊海域，逐步對台灣進行「海上封鎖」，描繪了台灣社會因網路攻擊等滲透行動而陷入混亂的景象。事實上，這並非空穴來風。在3年前，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後不久，中國軍方就發射了彈道飛彈。他們進行了實彈射擊演習，像對台灣實施「海上封鎖」一樣將其包圍。面對中國不斷加強的壓力，總統賴清德於26日表明，計劃在2030年之前將國防預算提高到GDP的5%。不過目前日本中央與地方持續僵持在西南群島防衛議題。日本官房長官木原稔日前訪問沖繩縣，並視察普天間機場。談到西南群島防衛議題時，木原稔表示：「我國周邊的安全保障環境，正處於戰後最嚴峻和複雜的時期。強化包括西南地區在內的我國防衛態勢，以及透過訓練演習提升威懾力與應對能力，是當務之急。」沖繩縣知事玉城丹尼則憂心，若強化基地可能將導致沖繩成為攻擊目標，稱「不能讓沖繩再次成為戰場。」他也提到高市早苗以及日本防衛大臣小泉進次郎提出的導彈部隊部署計畫，都讓人覺得是過於急躁的推進，「中央許多話語可能源自對地方現狀理解不充分，也可能造成誤解。」為美國政府提供政策建議的重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）於今年7月發布了最新報告，針對中國發動「海上封鎖」的影響進行26輪兵棋推演，並結果顯示，在大多數情況下，台灣能夠承受住封鎖，但代價極為高昂。在海上封鎖之下，台灣的天然氣儲備在約10天內耗盡，煤炭和石油也在7週到20週內枯竭。如果美國及早介入，海上補給則可以維持。報告指出，如果發生海上封鎖，美中發生衝突的可能性很高，屆時美國將選擇派出護航艦隊前往台灣，或中國搶先發動攻擊，在美軍全面部署前攻擊自衛隊基地先行制壓。CSIS資深顧問坎西安（Mark Cancian）警告，在最壞的情境下，衝突將升級為美國和中國的大規模軍事衝突，日本也將遭受巨大損害。本次模擬是在「日本保持中立，但允許美軍使用基地」的前提下進行，即使如此，日本仍將有4662人傷亡。坎西安指出，由於美國在與中國的衝突中需要日本的援助。美軍大量兵力部署在日本，而在海上封鎖中，日本是關鍵補給與轉運節點。坎西安認為，日本應該援助美國有兩個理由，其一是與台灣的關係，如果台灣被中國統一，中國下一個目標很可能將會是日本；另一個理由則是，如果日本不支援美國，美國可能會退出對日本的安全保障。