被稱為「華爾街女神」的陳莉婷，與其母胡青青為了謀奪家族財產，竟多次策動殺害獨居小姑姑。兩人先前因家暴殺人未遂罪，各被判刑8年，目前案件仍在高院更審中。撿回一命的小姑近日又發現，有人冒用其名義偽造1.2億元本票，差點再度面臨財產被查封的危機。台北地檢署調查後，認定胡青青涉案重大，1日依偽造有價證券罪將她提起公訴。陳莉婷父親身亡後，留給家人的大筆遺產很快便被母女倆揮霍殆盡。財務陷入困境的期間，陳莉婷毫無財金證照，卻以「華爾街女神」之名開班授課投資，遭依《證券投顧法》等罪判刑，雖獲緩刑，但仍需面對被害人的求償壓力。母女倆遂將目光轉向同住社區、手握房產的兩名姑姑。2022年間，兩名姑姑陸續收到法院裁定，指有科技公司持6億元及1億元本票聲請查封其名下財產。其中二姑姑向法院爭取免除1億元本票債權，而母女二人則覬覦單身小姑資產，竟私自以她的名義向法院申請「收養陳莉婷為養女」，企圖改變繼承結構。正在為莫名的6億元債務奔走的小姑，及早察覺不對勁，隨即向法院訴請否認收養。母女倆計畫失敗後，竟一度萌生殺意。胡青青甚至寫下「犯案計畫書」，內容涉及假車禍、假摔倒等多種「製造意外」的手法。2023年9月29日，胡青青躲在小姑住處走廊，準備以鐵鎚擊昏後載走，小姑拚死反抗。陳莉婷聽到動靜趕抵，兩人將小姑推入樓梯間持續攻擊，幸有鄰居聽聞呼救趕來，才讓小姑逃過死劫。母女與相關共犯楊儒杰、詹勝雄等人，其後陸續因偽造文書、殺人等案件被起訴判刑。死裡逃生的小姑心有餘悸，認為母女可能還有其他不法手段，便上網搜尋自身相關資訊，不料再度發現以其名義偽造的「1.2億元本票」。該本票曾被第三人拿去聲請裁定，但因無法繳交裁判費而被駁回。小姑隨即委託律師提告。北檢偵查後，認為胡青青偽造有價證券犯行明確，再度將她起訴，母女倆的財產陰謀與連串犯行也因而再度浮上檯面。