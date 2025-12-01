我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《動物方城市2》（如圖）被看好在中國締造外國動畫最高票房紀錄，還有機會超越漫威大片《復仇者聯盟：終局之戰》。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》（如圖）目前在中國排片量達9成，輾壓《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》等同檔其他電影。（圖／迪士尼提供）

迪士尼最新動畫大片《動物方城市2》一上映票房就開出超級大紅盤，尤其讓各方意外的是，這幾年對於好萊塢電影冷感的中國，竟創下6天近20億人民幣（約合台幣88億餘）的驚人成績，不單在好萊塢影片的首週票房僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》，甚至其中一天的單日票房紀錄還贏了《終局之戰》，更有安徽的影城排片量大到隔5分鐘就有一場。從中國整體的排片量來看，《動物方城市2》（中國片名為《瘋狂動物城2》）佔了90.05%，排名居次的《鬼滅之刃》才3.3%，澈底輾壓其他對手。今年全球不少地區都面臨電影票房下滑的困境，急需「救市大片」，沒人猜到在中國市場，竟是由迪士尼的動畫來達成這個任務。《動物方城市2》和上一集相隔9年多，完全不符合「打鐵趁熱」的原則，觀眾的熱情卻似乎沒有冷卻，片子的全球首週上映數字可望突破5億美元，光是中國就貢獻了超過一半，大家都在討論原因。迪士尼其實已經對於《動物方城市2》在當地的「錢」景，搶先做好布局，特地在上海迪士尼開了全球首個動物方城市的主題園區，讓這個品牌在中國更受歡迎。另有人分析當年看過首集的兒童，9年後剛好都已經到了市場主流觀眾的年紀，非常願意掏錢進戲院延續童年的美好回憶，才會造成如此驚人的成績。9年前的《動物方城市》在中國的票房為15.3億人民幣，已是外國動畫在當地的賣座冠軍，第2集才上映不到一週，已經又超越了首集的成績、刷新紀錄，目前被預測總票房有機會衝上42億人民幣，還有可能小贏《復仇者聯盟：終局之戰》。中國各地影城出現媲美春節的熱烈盛況，連工作人員都表示：「能賣票當然要多排，排片80%以上都正常。」這部片的排片也成為微博熱搜話題。