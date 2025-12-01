我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手李聖傑（如圖）將在花蓮太平洋觀光節跨年演唱會開唱。（圖／花蓮縣政府提供）

情歌天王李聖傑人氣強強滾，台北小巨蛋演唱會門票秒殺再加場，締造一票難求盛況。搶不到票的歌迷有福了！李聖傑將壓軸現身 「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，把小巨蛋等級的演出直接搬到花蓮東大門廣場，要陪大家度過2025的最後一刻。接下花蓮跨年壓軸重任，對李聖傑來說意義非凡。他表示，上一次造訪花蓮已經是將近10年前的事了，「當時我自己開車來小旅行，感受最深的就是自然美景，那種鬼斧神工、壯闊的天然地形，真的是地球給台灣最棒的寶藏。」除了美景，身為老饕的他對花蓮美食更是念念不忘，直接點名這次回來一定要吃到心心念念的花蓮扁食，相當接地氣。今年花蓮飽受自然災害之苦，李聖傑表示，他的演出不只是跨年狂歡，更希望帶來撫慰的力量，「小巨蛋演唱會後的第一場大型活動就獻給花蓮，我希望用音樂帶給大家更多力量，幫助受風災影響的朋友。」他搶先預告歌單誠意滿滿，除了必備的KTV霸榜經典情歌，要把東大門廣場變成萬人KTV之外，更會將熱騰騰的新歌獻給花蓮鄉親。回首即將過去的2025年，李聖傑坦言花了不少時間沈澱與學習創作，算是對自己有個圓滿交代；展望2026年，他期許自己更有動力，將音樂帶到世界每一個角落，目標是世界巡迴演唱會順利。除了李聖傑壓軸登場，超夯男團VERA也將同場勁歌熱舞，炒熱跨年夜氣氛。「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱，想免費聽到天王級現場演出的粉絲絕對不能錯過。