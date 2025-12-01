我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「藍染圍裙」染織職人，延續傳統技法，並以「藍衫」轉譯為藍染圍裙，融入客家油桐花圖樣，讓藍染圍裙成為你我進出廚房的好夥伴。（圖／翻攝畫面）

▲ 「迷你釀漬甕」陶藝職人以醬菜甕為發想，設計出這款仿造傳統造型，卻又多一些文創巧思的作品，讓民眾作為日常用容器，盛裝茶葉、調味料皆適宜。（圖／翻攝畫面）

高雄市六龜區公所攜手客籍青年甜點師江舟航，巧妙結合六龜在地文化與產業特色，串聯木作、陶藝、染織、香氛與客家飲食文化，透過跨領域合作，打造出五項兼具傳統底蘊與市場潛力的創新手作產品。並以「五行五色」作為包裝識別主軸，搭配精緻的客家意象插畫，完整呈現六龜文化的傳統與創新精神，成就了具有故事性、文化性與市場性的原創伴手禮系列。此計畫以金、木、水、火、行五行與客家文化元素為核心，整合在地職人手作技藝，推出五款兼具文化故事性、工藝技法與美學價值的「客庄原創系列」伴手禮，包括盤花木碟、迷你釀漬甕、藍染圍裙、植氛線香組、風味點心盒，分別象徵六龜風土、文化、精神的五種美好樣貌。五大原創產品分別呼應五行意象並融入客家文化特色，共同展現六龜深厚的文化底蘊與跨領域工藝能量。「盤花木碟」以客家盤花文化為靈感，透過木作技藝呈現虔敬與圓滿意涵；陶藝職人設計的「迷你釀漬甕」從客家醃漬文化出發，重新詮釋傳統甕器，轉化為可盛裝乾貨的精緻文創容器。「藍染圍裙」以藍衫文化為基礎，結合藍染工藝與油桐花圖樣,讓傳統技藝以生活美學方式融入日常家居；「植氛線香組」運用客家常用植物如艾草、桂花調製香氛，搭配陶製線香座，象徵慎終追遠的客家精神，同時營造療癒氛圍；「風味點心盒」則運用六龜梅子、芒果與客家艾草、胡椒等在地食材，開發出艾草胡椒雪球與蜜梅芒果雪果餅兩款常溫點心，展現地方食材的創新魅力。六龜區公所區長陳昱如表示，「六龜物語：龜鄉職人養成計畫」旨在透過文化再設計、跨域合作與產業創新，讓更多人認識六龜之美、工藝價值與客家文化的深度內涵。為強化文化傳播與品牌識別度，此次特別將客家意象與五行元素融入包裝系統。陳昱如指出，五大產品皆採用「五行五色 × 客家圖騰插畫」作為核心識別，圖案元素涵蓋夥房、伯公廟、紙傘、柿餅、鹹湯圓、紅龜粿、大王仙丹、藍衫等在地與客庄符號，並搭配「客＋等路」手寫字與客語拼音，成功強化了產品的文化辨識度與品牌記憶點。未來區公所將持續深耕地方特色，扶植更多新銳職人，共同打造兼具文化底蘊與市場競爭力的地方品牌，為六龜開創嶄新的產業契機。