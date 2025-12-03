歌手TANK（呂建忠）唱紅〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉等歌曲，罹患先天性心臟病的他，2024年在中國成功完成心臟移植手術，術後他恢復健康，並重返演藝圈。不過，日前TANK現身前師姐Ella的演唱會，臉色看起來有些憔悴，讓不少粉絲擔憂他的身體狀況。
TANK罹患先天性心臟病 2024年在中國成功完成心臟移植手術
TANK經歷心臟移植手術，至今滿1年，近日他現身Ella的演唱會，並PO出兩人的合照，寫道：「從今以後陳嘉樺是我的偶像，呃…一直都是。」畫面中TANK對著鏡頭露出燦爛笑容，Ella則把頭靠在對方肩上，看得出兩人私下有著好交情。
TANK近照身形消瘦、黑眼圈明顯 讓粉絲擔憂
不過，TANK雖然狀態已好轉許多，但身形消瘦、黑眼圈明顯的模樣，還是讓粉絲擔心他的身體狀況，「黑眼圈好重，要適時的休息」、「瘦好多，注意健康」、「演唱會對身體消耗很大」。
TANK曾因身體狀況暫別舞台，更經歷一段低潮，手術後他在社群上分享心聲，「經歷死亡邊緣的掙扎後，我學會了感恩、懂得放下、珍惜擁有的每一刻。現在的我，不再抱怨命運，因為能呼吸、能唱歌，就是最大的恩典」。
資料來源：TANK微博
