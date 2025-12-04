我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ Jin（如圖）去年在首爾舉辦見面會，一名日本粉絲突然越界強吻，現場氣氛瞬間凍結。（圖／翻攝自IG@jin）

韓國男團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍）今（4）日迎來33歲生日，去年6月他在首爾蠶室體育館舉辦見面會時，沒想到一名50多歲的日籍女粉絲在活動擁抱環節突然越界、強吻Jin，讓他當場超尷尬、不安。沒想到，事後該女粉竟還在網路炫耀直呼男神皮膚很軟，引發BTS的粉絲們ARMY強烈不滿，後來警方也啟動調查，上月12日依《性暴力處罰法》正式起訴該女，案件進入司法程序，韓網輿論也一面倒支持，怒批追星不該失去分寸。Jin在15歲時就曾被SM娛樂星探相中，只是他當時誤以為對方是來詐騙的，而錯過面試機會。高三時，Jin一心想朝演員發展，後來成功考上韓國建國大學電影藝術系後，剛好就在上學時被經紀公司Big Hit星探相中；並於2013年以防彈少年團門面、副唱擔當成功出道。2023年12月，Jin以陸軍身分開啟服役生活，去年6月12日也光榮退伍啦！去年6月13日，Jin在首爾蠶室室內體育館跟粉絲久違見面，這也是他退伍後第一場活動，活動過程中他大方跟1000位粉絲擁抱，把久違的粉絲互動做到滿。結果就在大家都沉浸在幸福氛圍時，一位50多歲、從日本來的女粉絲，整個人跨過安全距離，把臉直接貼上去強吻Jin臉頰，男神不安、尷尬表露無疑，周圍粉絲更是全傻眼。除此之外，事後這名女子竟還在網路上發文炫耀，直呼很軟嫩，引發大批ARMY不滿。事件爆發後，ARMY在韓國國民申訴平台發起連署，要求警方以公眾場所的不當行為介入調查。後來，警方隨即啟動偵辦，但由於該日籍女粉當時人在海外，傳喚無果，今年3月案件一度停擺。未料不久後，該女粉主動回韓國到案說明，警方才重新啟動調查，將案件移送檢方處理。上月12日南韓《東部地檢》也對外證實，目前以《性暴力處罰法》罪名，不予拘留直接起訴該名日籍女子，後續將由法院審理裁決。消息曝光後，在韓網引發大量討論，直言追星不該失去分寸。12月4日的壽星不只有Jin！還有台灣主持人張菲、台灣藝人梁赫群、韓國男團TREASURE成員金道榮、韓國男團xikers成員崔峴瑀、韓國女團APRIL成員李真率、韓國男團BOYNEXTDOOR成員明宰鉉，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！