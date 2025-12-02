星巴克表示，12月2日「買一送一」周二指定品項好友分享日，冰／熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂都半價，foodpanda輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼；摩斯漢堡表示，今大杯咖啡全天49元；CoCo都可週二咖啡日「買一送一」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理三大咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：買一送一有星冰樂！周二「現折70元」外送優惠碼
星巴克表示，今12月2日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰/熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。幫大家算好，平均一杯特大杯那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，免出門排隊就能外送「店內價買一送一再省70元」好划算。
摩斯漢堡：「全天大杯49元」週二咖啡日優惠！
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）「摩斯豬排堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價110元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
CoCo都可：週二咖啡日「買一送一」優惠！
CoCo都可表示，全新開賣「水果咖啡」系列，嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，推薦半糖「西西里手搗檸檬美式」，手搗新鮮檸檬融入現磨醇香美式，清爽酸香明亮又平衡；7分糖「紅柚香檸美式」以鮮檸檬提味紅葡萄柚的果香甜韻、再融入現磨醇香美式。
今12月2日週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全品項同價位「買一送一」！品項包含：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／職人拿鐵／珍珠職人拿鐵（活動優惠以原價計，優惠不併用；數量有限售完為止，街邊店主售，商場及部分門市不適用，請依門市供應為準）。
星巴克、foodpanda、摩斯漢堡、CoCo都可
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今12月2日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰/熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。幫大家算好，平均一杯特大杯那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，免出門排隊就能外送「店內價買一送一再省70元」好划算。
摩斯漢堡：「全天大杯49元」週二咖啡日優惠！
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）「摩斯豬排堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價110元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
CoCo都可表示，全新開賣「水果咖啡」系列，嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，推薦半糖「西西里手搗檸檬美式」，手搗新鮮檸檬融入現磨醇香美式，清爽酸香明亮又平衡；7分糖「紅柚香檸美式」以鮮檸檬提味紅葡萄柚的果香甜韻、再融入現磨醇香美式。
今12月2日週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全品項同價位「買一送一」！品項包含：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／職人拿鐵／珍珠職人拿鐵（活動優惠以原價計，優惠不併用；數量有限售完為止，街邊店主售，商場及部分門市不適用，請依門市供應為準）。
星巴克、foodpanda、摩斯漢堡、CoCo都可