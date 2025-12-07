我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁（如圖）臥床5年，近期傳出送醫消息，昔日粉絲都為他集氣，盼度過難關（圖／翻攝自袁惟仁／小胖老師臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）臥床多年，近期驚傳緊急送醫，曾是叱吒華語樂壇的才子的他再度成為關注焦點。袁惟仁過去從民歌餐廳的駐唱歌手，到金曲獎最佳重唱組合凡人二重唱成員，再到捧紅無數天后的王牌製作人，他的音樂才華無庸置疑，但因婚變、財務危機與病痛纏身，人生大起大落，令人不勝唏噓。1968年出生的袁惟仁，音樂之路始於1980年代的民歌餐廳。他和莫凡組成的凡人二重唱，是台灣樂壇極具代表性的男子演唱組合，於1986年開始在民歌餐廳駐唱，以清新的民謠風格與優美的和聲聞名。凡人二重唱在1990年代相當活躍，曾連續2年拿下金曲獎「最佳演唱組獎」。1995年兩人暫時分道揚鑣，各自在音樂與媒體領域發展。袁惟仁轉型為知名唱片製作人，後來擔任2007中視選秀節目《超級星光大道》評審，講評溫暖幽默，又能點出選手的歌唱盲點，讓粉絲封他為「小胖老師」，為他迎來事業另一波高峰。莫凡則從事幕後製作，一度從商。直到2008年，兩人再度合體發行專輯並舉辦巡迴演唱會，勾起許多歌迷的回憶。在音樂上有高度成就，袁惟仁的私生活卻充滿爭議。2016年他與結婚14年的女星陸元琪離婚，結束看似童話故事的婚姻。離婚後陸元琪很努力經營網拍、電商事業，她曾表示要盡力給一雙兒女安全感，不想讓孩子們過著不知道明天在哪裡的生活，所以她很努力賺錢，也很盡力陪伴，一定會抽空和孩子們聊聊天。現在一雙兒女都乖巧又懂事。不過，當年在簽字離婚不到24小時，袁惟仁就被媒體目擊開車載著年輕長髮辣妹，引發輿論譁然，被外界痛批無縫接軌，形象跌落谷底。隨後又傳出他為了實現音樂夢，在中國經營演唱會事業慘賠千萬元，因而欠下債務，財務狀況一度吃緊。2018年袁惟仁在上海錄影時意外跌倒引發腦溢血，後來被發現腦中有腦瘤，切除腦瘤後撿回一命，返台回到台灣老家休養。沒想到2020年他在家中跌倒撞傷頭部，被醫師判定為無意識的植物人狀態。從意氣風發的金牌製作人到臥病在床，近期又送了急診，昔日粉絲也為他加油打氣，盼度過難關。