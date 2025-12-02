我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外號「咪咪」的劉芩妤身材姣好，她宣布爭取參選台中市議員後，網友狂分享她的美照。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.02）

▲有「小草女神」外號的劉芩妤，上週五將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，正式宣布進軍西屯區。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2025.12.02）

▲外號「咪咪」的劉芩妤身材姣好，她宣布爭取參選台中市議員後，網友狂分享她的美照。（圖／翻攝劉芩妤IG，2025.12.02）

▲劉芩妤參與網路直播後覺得理念相近，於是加入民眾黨。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2025.12.02）

有「小草女神」外號的民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤，4天前將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，正式宣布爭取黨內提名參選西屯區市議員。不過當天先遇到立委楊瓊瓔爭取國民黨內提名，接著是同黨立委麥玉珍也喊著選市長，她雖意外被邊緣，亮麗外型仍在地方引起不少討論，還有網友狂分享她的IG美照。台灣民眾黨台中黨部主委陳清龍日前透露，12月將開放西屯及太平的黨員登記參選，目前太平有前主委江和樹的服務處執行長許書豪、民眾黨太平區主任莊育展表達意願；「民眾台八線」主持人劉芩妤則有意參選西屯區的市議員。外號「咪咪」的劉芩妤，大學時期便擔任外拍模特兒，也從事網拍工作，雖然對政治一直有興趣，但長輩總叮嚀「政治盡量別碰」！2年參與比特王的直播，很快獨當一面從事宣講、活動策畫，因理念相近加入民眾黨，今年823重啟核三公投前夕，被稱為「民眾黨宣講女神」的她，還與反核方的補教名師呂捷隔空交火，引發不少關注。劉芩妤4天前將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，爭取參選北屯區市議員的同黨同志吳皇昇，第一時間留言按讚，還有粉絲心碎表示「怎麼不是選板橋」？劉芩妤說，自己老家在雲林、大學時期上台北讀書、工作，因此常被誤會是北部人。2年前她隨家人島內移民到西屯，就愛上台中生活，決定從政後，這幾個月經常到市場、社區活動發宣傳面紙，很多姊姊媽媽都提醒她，中南部選舉方式和北部不一樣，不能只打空戰、要多露臉加深選民印象。目前她正爭取黨內提名，下月起將多辦活動，也會持續針對議題發表看法，讓選民對她有更深入了解。