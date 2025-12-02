我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《動物方城市2》在片尾出現五月天的歌曲〈派對動物〉，作為華人區的特別安排，在好幾個國家的上映版本都有。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》台灣上映票房開紅盤，相關討論也很熱烈。（圖／迪士尼提供）

迪士尼最新動作大片《動物方城市2》在全球各地開出票房大紅盤，相關討論非常熱烈，台灣觀眾最在意的話題之一，就是片尾字幕時出現五月天的〈派對動物〉這首歌曲，連英語原音版都有。不少人誤會迪士尼為了〈派對動物〉而洗掉夏奇拉演唱的〈Zoo〉，儘管有人解釋這兩首歌都有在英文版出現、〈派對動物〉也在其他亞洲地區放映版本登場，仍有觀眾不滿意。《動物方城市2》在台灣上映的版本無論國語配音或是英語原音，片尾字幕出現時都有五月天的〈派對動物〉，這首歌不僅歌名與歌詞和片子的「動物」、「歡樂」主題相符，更是在《動物方城市》首集上映的2016年推出，因此雖然是快10年前的老歌，仍受到迪士尼的青睞，成為華人區放映版本的特殊彩蛋，卻沒想到引發爭議。不接受的觀眾有人以為這首歌擠掉了夏奇拉演唱的主題曲〈Zoo〉，其實該片在華人區放映版本，是等〈Zoo〉唱完了之後，才接著出現〈派對動物〉，並不存在「夏奇拉被擠走」的問題。也有人批評台灣迪士尼自作聰明，以為大家一定都會喜歡，但這並非台灣迪士尼的決定，是外國公司同意的安排，背後更可能有目的。目前在台灣、香港、中國、馬來西亞等地上映的《動物方城市2》有〈派對動物〉，不是只有台灣版本，而歐美討論區也有提到迪士尼可能藉此拉近對於華人觀眾的距離。這次《動物方城市2》在中國創下驚人的首映票房、上映7天賣座破20億人民幣，如果加入〈派對動物〉是迪士尼的策略，那這一步顯然大成功。撇開有些觀眾就不是五月天的粉絲、不希望被強迫接受他們的歌曲，另有人表示在英文影片裡突然出現國語歌會瞬間出戲，還有人在問是不是能在這首歌登場時離場或去洗手間。其實這種安排並非好萊塢影片首例，也不至於特別奇怪，像是日本電影《新里見八犬傳》的主題曲也用了英語歌，並沒什麼觀眾表示反感，倒是有人想寫英文信寄到迪士尼總公司表明要他們拿掉〈派對動物〉，就不知是否會被接受。