38歲大陸女神劉詩詩和大17歲吳奇隆2015年結為連理，今年1月20日迎來結婚10周年，兩人婚後頻頻被傳婚變，夫妻倆已經疲於闢謠。近來劉詩詩帶獨子「步步」外出，由於兒子太過調皮，媽媽索性直接把步步強制「扛」上車，讓網友笑說天下的老媽育兒都是一個樣。
兒子鬧性子不想回家 女神半拖半拉扛上車
劉詩詩近日帶兒子步步和友人聚餐，飯局結束後，一行人被目擊徒步去取車，今年6歲的步步非常好動，看似想繼續逗留外頭玩耍，不想回家，只見戴著帽子、穿大外套的劉詩詩，二話不說一把將小孩以半拖半拉的方式，使勁扛到接送的車上，才結束母子倆的拉鋸戰。
影片曝光後，引起許多網友熱烈討論，「姐姐帶娃日常太真實了，步步的活力溢出屏幕了」、「這動作一氣呵成，熟練的讓人心疼」、「感覺這娃不太聽話」、「怎麼這麼好笑，上次絆倒，這次扛上去」、「笑死我了，跟我兒子一樣」、「天下孩子一個樣」、「帶過孩子的都懂！」
步步太好動滿場跑 老媽追到踉蹌跌倒
其實這不是劉詩詩第一次被拍到被步步搞得暈頭轉向，上個月初，母子倆也是出門參加餐敘，活潑的步步不僅在餐館裡鑽來鑽去，離開時還在停車場和其他小朋友追趕跑跳，相當躁動，讓劉詩詩在後方追著兒子跑，還一度因此踉蹌跌倒，後來才靠著一支冰淇淋「按耐」住兒子，讓步步乖乖坐下，平實的育兒日常令大眾莞爾。
資料來源：酷哥追星日記微博
