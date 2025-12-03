今（3）日東北季風報到，並帶來濕冷空氣，中央氣象署表示，苗栗以北、東半部整天濕冷，基隆北海岸、大台北、宜蘭有較大雨勢，3500公尺以上高山可能下雪；今天深夜至周四清晨（12月4日）低溫最冷，中部以北最低溫可能跌破12度，周末（12月6日至12月7日）東北季風減弱、天氣好轉。
今天的天氣：東北季風越晚越冷 3地區防大雨
12月3日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，台灣中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚較涼；基隆北海岸、大台北、宜蘭有雨，且有局部較大雨勢，桃園、新竹、東部、東南部、恆春半島、金門有局部短暫雨，苗栗、中南部山區也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、馬祖為多雲。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、澎湖
橘色提醒：高屏、馬祖、金門、
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月4日明天的天氣，氣象署提及，東北季風持續影響，北部、宜花天氣較涼，其他地區早晚涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：周末東北季風減弱 下周一又有冷空氣
氣象署提及，周末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
周末氣溫也會顯著回彈，各地早晚低溫15至20度，白天高溫在北部、東半部22至25度，中南部則是26至28度。下一波冷空氣預計下周一（12月8日）報到，水氣還是偏多，體感濕冷，不過降溫幅度不會像本周這麼大；氣象署未來1周都還沒觀察到入冬「首波冷氣團」的訊號，冷空氣強度皆以東北季風為主。
資料來源：中央氣象署、環境部
