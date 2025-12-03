歲末年終，星巴克表示，12月「買一送一」狂喝12天到聖誕節，每杯特大杯那堤77.5元、焦糖瑪奇朵87.5元、醇濃抹茶那堤87.5元，歡樂耶誕購物派對「全品項享85折優惠」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理三大咖啡優惠便宜買法推薦，本文提供給讀者一次掌握。根據CAFEIN官網，快領「75折優惠券」買咖啡球、咖啡豆濾掛盒、紅茶包、零食小點、杯子等周邊商品都有折扣。
星巴克：12月買一送一狂喝12天到聖誕節！特大那堤77.5元三大咖啡優惠
12月歲末年終，「星巴克買一送一、第二杯半價」喝到聖誕節！最便宜優惠買法推薦菜單：
◾️「星巴克買一送一」狂喝12天到聖誕節！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者算好優惠價格菜單推薦：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）平均一杯77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）平均一杯87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元（原價350元）平均一杯87.5元
太妃核果風味那堤「第二杯半價」！foodpanda 12月外送合作活動，活動期間2025年12月16日（二）～12月25日（四），活動期間點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
◾️星巴克「全品項85折」歡樂耶誕購物派對優惠！根據星巴克官網，2025年12月5日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；星巴克加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品都有折扣，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
CAFEIN：全台門市「75折優惠券」快領！
根據官網，CAFEIN年終最強優惠補貨75折券，會員限定領券享全台門市即日起至12月31日，CAFEIN咖啡豆、濾掛、萃液系列、零食小點、杯子等周邊（不含聯名系列、單包濾掛），任選2件以上憑券享單次結帳75折優惠！
提醒大家，限APP／官網使用，優惠不併用；依門市現有庫存為主；優惠券限量發放，領完為止；每次線上結帳，只能使用一張折價券，且不可折抵運費，門市及櫃點使用則以另行公告為主；使用折價券折抵後，每項商品金額不可為零；若結帳商品標註為「不適用折價券」，則該商品不能使用折價券進行折抵；折價券僅能使用一次且不找零；如退貨或取消部分商品，優惠券將失效不會歸還。
資料來源：星巴克、foodomo、foodpanda、CAFEIN
