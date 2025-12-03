天氣風險公司分析師薛皓天表示，東北季風今（3）日增強，今晚至明（4）四清晨，西半部空曠處低溫下探到12至14度，東北季風影響至周五（12月5日），周末（12月6日至12月7日）天氣轉晴，白天回暖。下周一（12月8日）另一波東北季風南下，周五（12月12日）更強冷空氣報到，強度接近大陸冷氣團等級。

東北季風越晚越強　今夜明晨氣溫最冷

薛皓天指出，今天東北季風增強影響，水氣增多，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部多雲；北部白天高溫大約20度，回到濕冷天氣，南部高溫仍有25度，入夜東北季風強度越強，今晚至明晨，預估北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫。

▲東北季風增強，周三北部、東半部降雨機率增加，中部以北3500公尺以上高山有機會下雪。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周四、周五依舊偏冷　雨區逐漸縮小

薛皓天說明，明天維持受東北季風影響，北部、東部陰時多雲、有短暫陣雨，新竹以南多雲到晴；苗栗以北、宜花白天高溫仍約20度，感受偏涼，台中以南高溫25度，明晚受輻射冷卻影響，平地空曠處、北部山區低溫12至14度，台北市區低溫約15至17度，要達大陸冷氣團標準的機會較低。

薛皓天提及，周五持續受東北季風影響，不過強度減弱、水氣減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北、東部內陸地區偶爾有零星飄雨；氣溫則是隨大陸高壓強度逐漸減弱，有稍微回升趨勢，北部、東部白天高溫22度，中南部25至27度，西半部仍要注意10度左右的日夜溫差。

▲氣象署提醒，冷空氣抵達台灣，周三越晚越冷，周四清晨氣溫降到最低，直到周末才會回溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下周還有2波冷空氣　強度逼近冷氣團

薛皓天說，周末兩天東北季風不再影響，各地晴到多雲，氣溫進一步回升，北部高溫23至25度，中南部高溫26至28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫只有17至19度，整體感受有冷意

薛皓天提醒，下周一馬上有另一波東北季風南下，下周二減弱；再下一波冷空氣增強時間是下周五，一路影響至下周末，屆時伴隨華南雲系東移，各地多雲到陰、有短暫陣雨，且強度有機會接近「大陸冷氣團」等級，不過預報仍有調整空間，民眾請持續追蹤最新天氣資訊。

▲衣服穿暖了！台灣本島今年入冬後首度拉響低溫警報，包含雙北在內18縣市週末最低溫只剩6度。（圖／記者葉政勳攝）
▲下周有2波冷空氣報到，提醒民眾，下周五的冷空氣有機會達到冷氣團等級。（圖／記者葉政勳攝）
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書

