天氣風險公司分析師薛皓天表示，東北季風今（3）日增強，今晚至明（4）四清晨，西半部空曠處低溫下探到12至14度，東北季風影響至周五（12月5日），周末（12月6日至12月7日）天氣轉晴，白天回暖。下周一（12月8日）另一波東北季風南下，周五（12月12日）更強冷空氣報到，強度接近大陸冷氣團等級。
東北季風越晚越強 今夜明晨氣溫最冷
薛皓天指出，今天東北季風增強影響，水氣增多，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部多雲；北部白天高溫大約20度，回到濕冷天氣，南部高溫仍有25度，入夜東北季風強度越強，今晚至明晨，預估北部山區及西半部空曠處有12至14度低溫。
周四、周五依舊偏冷 雨區逐漸縮小
薛皓天說明，明天維持受東北季風影響，北部、東部陰時多雲、有短暫陣雨，新竹以南多雲到晴；苗栗以北、宜花白天高溫仍約20度，感受偏涼，台中以南高溫25度，明晚受輻射冷卻影響，平地空曠處、北部山區低溫12至14度，台北市區低溫約15至17度，要達大陸冷氣團標準的機會較低。
薛皓天提及，周五持續受東北季風影響，不過強度減弱、水氣減少，僅迎風面有地形性降雨，大台北、東部內陸地區偶爾有零星飄雨；氣溫則是隨大陸高壓強度逐漸減弱，有稍微回升趨勢，北部、東部白天高溫22度，中南部25至27度，西半部仍要注意10度左右的日夜溫差。
下周還有2波冷空氣 強度逼近冷氣團
薛皓天說，周末兩天東北季風不再影響，各地晴到多雲，氣溫進一步回升，北部高溫23至25度，中南部高溫26至28度，由北至南感受舒適到暖，東部白天仍有些涼意；各地日夜溫差明顯，西半部仍有10度左右溫差，北部雖然溫差不大，不過各地夜間低溫只有17至19度，整體感受有冷意。
薛皓天提醒，下周一馬上有另一波東北季風南下，下周二減弱；再下一波冷空氣增強時間是下周五，一路影響至下周末，屆時伴隨華南雲系東移，各地多雲到陰、有短暫陣雨，且強度有機會接近「大陸冷氣團」等級，不過預報仍有調整空間，民眾請持續追蹤最新天氣資訊。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
