樂天桃猿啦啦隊特級副隊長「筠熹」近日上節目分享應援時常呼吸困難，源於2016年錄製某電視台過年特別節目，人多擁擠，從高處舞台重跌，背部著地、摔斷了3根肋骨，筠熹當時住院復健的影片也流出，見她面露痛苦、啜泣哀嚎，在病床前緩緩練習走路，畫面惹人心疼。對此《NOWNEWS今日新聞》記者詢問筠熹經紀人其現況，對方表示9年前的舊傷影響至今，「現在應援班表都是照球團規矩走，因為她不想讓大家覺得有特殊待遇，或是讓粉絲擔心。」
筠熹摔斷肋骨、復健爆哭！險半身不遂、休養2年
筠熹2016年錄製某電視台過年特別節目，現場為了要拍空景，藝人們先移動至後面舞台休息，筠熹當時正站在後方較高的舞台上，等待著其他藝人先行走下台，怎料因人員過多、後方低處燈光比較暗，當時沒人提醒，就沒有注意到高低差，「跟團員邊走邊聊天，我突然踩空就往後跌下去了，背部直接著地。」
筠熹回憶道，當下只緊張麥克風是否會摔壞，還沒意識到肋骨斷了，且因為舞台高低差距大，身旁工作人員注意後，還得協助挪移周遭設備器材，筠熹直呼，跌下去後腦海一片空白，完全說不出話了，一被碰就痛到叫，緊急送醫後，檢查出摔斷了3根肋骨，而且只差1個指節就撞到脊椎，「很有可能半身不遂。」
事後，筠熹停工住院，並接受一連串復健療程，曾透過社群臉書曬出影片，「雖然過程真的很辛苦，很痛，但是我真的很努力的跨出每一步，為的是想要趕快回到大家身邊！我努力的成果就是，我已經可以不需要人家攙扶，自己慢慢走路囉！」見筠熹在病床前緩緩走路，面露猙獰地一邊哀嚎，畫面令人心疼。
筠熹應援現況曝光！經紀人：跟病痛共生共存
9年過去，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問筠熹應援現況，其經紀人表示感謝各界關心，「現在應援班表是照球團規矩走，因為她不想讓大家覺得有特殊待遇，或是讓粉絲擔心。」若舞蹈動作不舒服的話，她會休息片刻或改變應援表現方式，「跟這個病痛共生共存」，希望能持續在舞台上帶給粉絲活力與能量。
9年過去，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問筠熹應援現況，其經紀人表示感謝各界關心，「現在應援班表是照球團規矩走，因為她不想讓大家覺得有特殊待遇，或是讓粉絲擔心。」若舞蹈動作不舒服的話，她會休息片刻或改變應援表現方式，「跟這個病痛共生共存」，希望能持續在舞台上帶給粉絲活力與能量。
