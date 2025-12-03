我是廣告 請繼續往下閱讀

原華碩員工、中配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並遭廢止依親居留許可，依法不能使用健保、不能工作，但她近日仍持續發文喊話：「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，據《自由時報》報導，錢麗已於昨（2）日火速離職華碩，而華碩也發聲指出，已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議，依規處理後續勞動關係」。針對遭註銷身份，錢麗近日持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話：「請給中國共產黨一個在台執政機會」，引發輿論譁然，她並接著於1日遭廢止依親居留許可，而錢麗更對此表示，將在30天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。錢麗原任職的公司華碩昨則回應指出，已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。而據《自由時報》報導，錢麗已於昨日傍晚完成離職程序，華碩強調尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。