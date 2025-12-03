我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉珂直播帶貨頻傳出嬰兒哭聲。（圖／微博@芒果媽媽）

中國男星黃曉明去年9月認愛網紅女友葉珂，女方甚至在2月被拍到懷孕身影，但兩人之後因葉珂贍養費及名媛課程等爭議傳出分手，葉珂也隨後宣布退出網路，直到7月底才回歸直播，坦言已生完小孩，被外界猜測是生下黃曉明女兒。而昨（1）日，葉珂直播帶貨童裝時，身後竟不斷出現嬰兒哭聲，葉珂也坦承自己是單親媽媽需還貸款，引發不少粉絲的同情與支持，但也有人質疑是設計好的劇本。葉珂在昨日直播帶貨時，身後不斷傳出嬰兒哭聲，她無奈表示「關了2道門仍傳哭聲」，接著馬上暫停帶貨後，起身去安撫孩子，回來向粉絲道歉後繼續帶貨，葉珂還自稱是「單親媽媽需還貸」。而這讓不少網友同情她單親媽媽育兒的狼狽與真實感，但也有人認為當下剛好是在賣童裝，質疑是設定好的劇本。據悉，網路上對於葉珂有非常多傳聞，有人說她早年與前夫有兩名孩子，加上去年生下的女兒，已經是三寶媽，但扶養權是男方取得，還傳出前夫曾控訴她不管孩子。而對於去年生下的女兒，到底是不是黃曉明的孩子，到現在雙方都尚未作出回應。黃曉明在2022年和Angelababy（楊穎）離婚後，去年9月霸氣發文「我們在一起了」認愛葉珂。沒想到兩人戀情官宣後卻爭議不斷，當時黃曉明還公開鞠躬道歉，且默默刪除了在社群軟體上的互動痕跡，就連當初認愛的貼文也已經消失，因此網路瘋傳兩人因戀情見光死早已分手。不過在今年初，葉珂多次被拍到大肚子出入的照片，黃曉明還為了她推掉許多工作只為專心陪產，根據傳聞指出，寶寶是在今年2月誕生，現在由黃曉明家人負責照顧，但消息都未被證實。而6月底，葉珂曬出自己收到999朵玫瑰的照片，當時被問及是不是出自黃曉明之手，她則回應「各自過新生活」、「不吃第二次虧」，間接透露兩人感情已結束。