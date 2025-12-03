12月才剛開始，雙12購物節年終優惠轟炸，肯德基表示，「買一送一」優惠代碼、「炸翻星期三」優惠券火力全開，套餐99元起、「5炸雞＋6蛋撻」歡聚桶388元，《NOWNEWS今日新聞》記者整理超狂速食懶人包，本文提供給讀者一次掌握。
肯德基：12月「買一送一」優惠代碼！套餐99元起、5炸雞＋6蛋撻388元
肯德基表示，12月「嗑翻雙12」優惠活動推出超多優惠代碼免搶券！12月2日至12月15日限時14天開吃：
「買一送一」12組優惠代碼！
◾️40648：大香酥脆薯買一送一 66元。
◾️40593：大玉米濃湯買一送一 52元。
◾️40457：4塊上校雞塊買一送一 49元。
◾️50446：雙色轉轉QQ球買一送一 59元。
◾️40626：8塊上校雞塊買一送一 98元。
◾️40693：黃金超蝦塊買一送一 59元。
◾️40459：中百事可樂買一送一 38元。
◾️40694：中冰無糖綠茶買一送一 38元。
◾️40695：經典冰奶茶買一送一 38元。
◾️40696：中經典熱奶茶買一送一 38元。
◾️40697：中冰檸檬紅茶買一送一 38元。
◾️40698：中七喜買一送一 38元。
「99元套餐、199元爽嗑餐」
◾️40641：咔啦雞腿堡+原味蛋撻 99元。
◾️40642：2塊咔啦脆雞+小無糖茉莉綠茶 99元。
◾️40636：2塊青花椒香麻脆雞+原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶 129元
◾️40699：2塊咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂 199元。
◾️40700：咔啦雞腿堡+群星盒（4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂）199元。
◾️40686：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+2顆原味蛋撻+2杯小冰無糖綠茶(小) 209元。
◾️40649：4塊上校雞塊+6顆原味蛋撻 205元。
◾️50481：5塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻 歡聚桶388元。
「PK雙饗卡APP限定」
◾️鱈魚圈圈買一送一 59元。
◾️咔啦脆雞x+青花椒香麻脆雞+小香酥脆薯+小無糖茉莉綠茶 139元。
◾️咔啦雞腿堡+中香酥脆薯+原味蛋撻+中百事可樂 149元。
◾️6塊咔啦脆雞+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂 388元。
12月「炸翻星期三」優惠券PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30準時開搶，肯德基優惠網址點此進：
◾️12月3日
「4塊上校雞塊買一送一」49元。
「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。
「花生熔岩咔啦雞腿堡買一送一」165元。
◾️12月10日
「原味蛋撻買一送一」47元。
「咔啦脆雞 x 6」239元。
「咔啦雞腿堡+小香酥脆薯+2顆原味蛋撻+中百事可樂」159元。
◾️12月17日
「咔啦雞腿堡買一送一」95元。
「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。
「雙色轉轉QQ球+2顆原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶」79元。
三商炸雞：「買3送3」、「買6送6」加贈大可樂！最後一天吃雞優惠
三商炸雞表示，今12月3日「買3送3」！外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，免費贈送3塊義式炸雞，優惠價225元（原價420元）；「買6送6」加贈大可樂！外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，免費贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，優惠價439元（原價890元），現省451元；贈送的雞腿雙響桶為3塊雞腿與3塊腿排，可選義式或脆皮兩種風味、原味或辣味，優惠最後一天快把握。
資料來源：肯德基、PK APP、三商炸雞
三商炸雞表示，今12月3日「買3送3」！外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，免費贈送3塊義式炸雞，優惠價225元（原價420元）；「買6送6」加贈大可樂！外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，免費贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，優惠價439元（原價890元），現省451元；贈送的雞腿雙響桶為3塊雞腿與3塊腿排，可選義式或脆皮兩種風味、原味或辣味，優惠最後一天快把握。
