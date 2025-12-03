連鎖火鍋品牌「肉多多火鍋」變更划算！近日推出299元方案，「肉多多火鍋」表示，每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材吃到飽，全台門市皆適用，其中淡水店、西門店限定僅平日，其他門店不分平假日，活動期限至2026年1月30日。另外，鼎王全新插旗中山區長安東路開設新分店，12月30日前享有梅花豬買一送一優惠。

隸屬樂多多集團的「肉多多火鍋」，原本品牌主打肉量份量大，創店當時用套餐形式供餐，近幾年改為「半自助式吃到飽」。另外還於平日午餐、晚間宵夜時段有每人268元，沒有肉盤但可以享有70種品項自助吧吃到飽。「肉多多火鍋」今年還在網路觀察平台「網路溫度計」調查排行中，一舉拿下台式火鍋聲量冠軍，打敗其他強敵如狂一鍋、尬鍋、石二鍋等。

▲肉多多推出每人299元新方案，能享有肉盤一份，再加上自助吧上的70種食材吃到飽。（圖／取自肉多多臉書www.facebook.com/rododohotpot）
近日，「肉多多火鍋」更是推出了「299元輕量級套餐」，全台門市中，淡水店、西門店限定僅平日，其他門店則不分平假日都適用。每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材包含 蔬菜、火鍋料、飲料、冰品通通吃到飽，而肉盤則有活力梅花豬或是無骨雞腿肉2選1。重點是，竟然還可不限時，相當划算。

鼎王開長安東路新分店  推滿額享梅花豬買一送一

深受SUPER JUNIOR的始源喜愛的麻辣鍋品牌「鼎王」，近日插旗中山區開設新分店，鼎王台北長安東店以「台灣味」為靈感，推出門店限定的獨家菜色，像是「酥炸咔滋香香豚」，以台式調味為靈魂，豚肉炸至金黃酥脆，內裡肉質柔嫩，可單吃也可豪邁涮入火鍋。

▲鼎王插旗中山區，開設長安東路新分店。（圖／鼎王提供www.tripodking.com.tw/）
另還有「QQ麻糬球」，以及「琥珀紅烏龍」「雲嶺四季春」等茶飲，都是單店獨家菜色。甚至還以台灣代表性烈酒金門58度高粱為基底，結合鼎王經典「冰鎮烏梅汁」，做出「烏梅醉高粱」。新店開幕，更有多重優惠活動。

▲ 鼎王開設長安東路新分店，並有各式茶飲與調酒等獨家菜色。（圖／鼎王提供www.tripodking.com.tw/）
▪️鼎王台北長安東店開幕優惠活動一覽：

優惠一、即日起至12月30日，平日內用：招待新品「酥炸咔滋香香豚」一盤。

優惠二、即日起至12月30日，全台門店平日內用滿2500元，享「梅花豬肉買1送1」超殺優惠。

優惠三、即日起到12月30日，加入鼎王麻辣鍋LINE好友，憑券免費兌換限定茶飲琥珀紅烏龍或雲嶺四季春一壺。

▪️鼎王麻辣鍋台北長安東店
地址：台北市中山區長安東路一段23-1號1樓
線上訂位 :官網
電話：02-2581-0296
營業時間：週一至週日11:00~02:00
客席數：175位

資料來源：肉多多火鍋鼎王

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
