原本打算披上民眾黨戰袍，投入2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選戰的民眾黨發言人李有宜，卻在11月30日突然宣布請辭發言人與財務監督委員職務，同時退出民眾黨。消息一出，外界普遍認為與民眾黨主席黃國昌「空降」周曉芸擔任三蘆區主任有關。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊點破，操盤手這一波示範動作「非常精妙」。李有宜事後受訪時表示，是擔心論文沒有寫出來的話，可能就會沒有博士學位，因此有了這決定，這是自己深思熟慮後的決定，與周曉芸無關；至於被問及未來若要參選，是否會投入其他政黨？她則回應，未來不排除任何可能性，但現階段還不想想這麼多，先專注在學業上面。李有宜沒把話說死，反倒留下了一處伏筆，引發外界諸多揣測。張清俊提到，在注意到這個選區明顯的競爭關係後，操盤手針對合作方擬定了一個不會影響大戰略的「離間戰術」，並試圖從中使自己陣營獲益。由於目標人選本身有AB兩個陣營的色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，但戰術執行的先決條件是，讓目標人選意識到跳槽大利多，第一個誘因是確實有新人空間；第二個是操盤手對該選區有極高的掌握度，能給予實質選票挹注；第三則是弱者形象會被同情。「以受壓迫的姿態退出原有競爭環境，會讓人心疼，支持者義憤填膺。」張清俊直言，操盤手經過推演後，應該會認定目標人選有機會搶下新人空間，最後勝選是最好，能證明操盤手陣營的精準、強大，同時反映出合作陣營對選舉的理解不足；若無法勝選，也能牽制合作方的新人成長，選票因為同情弱者而轉移出去。張清俊指出，見微知著，由於兩陣營大方向合作的關係，彼此選票的重疊性會增加，多席次選舉原本就是同陣營撈同一個池子的選票，如何在既競爭又合作的關係下，為自己陣營爭取最大利益，同時不影響大局？這一波示範動作，非常精妙。