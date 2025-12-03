冬天正式來臨，12月第一週就一波冷空氣襲來，本週最低溫可能下探12度，不少人都開始把針織衫、毛衣、羽絨外套搬出來，但你知道羽絨外套要怎麼穿最暖嗎？你是不是經常在很冷的天裡，先是塞爆內搭衣服之後再穿羽絨外套？其實這是錯誤的迷思，日本自然療法名醫川島朗就表示，羽絨外套的內搭衣服越簡單越好，因為羽絨外套原理需要依賴人體將自身熱量傳遞到羽絨服，進而達到保暖效果，過去連成衣品牌UNIQLO以及專業造型師都認證過，一堆人羽絨外套根本穿錯好幾年。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這種鬼天氣真的很難穿衣服，現在是怎樣早上冷得要死，中午又很熱，羽絨外套是要怎麼穿？」、「羽絨外套裡面到底要穿什麼才不會看起來那麼腫啊？大家裡面都搭配什麼衣服，穿太少感覺又很冷」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有穿羽絨外套的話，裡面簡單穿就好喔！穿太厚保暖效果不好」、「其實本來羽絨外套內搭就是要簡單穿，很多人都穿錯而已」、「我自己個人早上薄長袖搭配羽絨外套，騎車就很可以了，中午熱脫掉很可以」、「南部路過，短袖+羽絨外套，早晚騎車專用不會冷，中午太熱進可攻退可守」、「羽絨外套內不要再穿毛衣厚重衣物！真的不會比較暖！」
羽絨外套怎麼穿才最暖？一堆人根本都穿錯
日本自然療法名醫川島朗就曾表示，天冷時候穿搭要有暖度，需要加厚衣物的空氣層來提升保溫效果，羽絨外套是不錯的選擇，而羽絨材質冬裝的保暖原理是「依賴人體將自身熱量傳遞到羽絨服」，然後再形成一層保護屏障，鎖住人體的溫度，來阻隔外界冷空氣入侵。
「羽絨服越貼近肌膚保暖效果越好」！川島朗提到，現在很多人習慣先穿一件貼近皮膚的保暖內衣，又再跳上一層厚毛衣、針織衫等，就是所謂洋蔥式穿法，但這樣穿法反而讓身體熱能傳遞不到羽絨層，無法讓羽絨衣發揮大功效，保留人體自身的熱量。
羽絨外套內搭服簡單為主！UNIQLO、專業造型師都證實
過去專門為藝人妝法的專業造型師「小荳」也曾經上三得利YouTube頻道分享，提到：「很多人會覺得冬天要穿很多衣服很冷，所以羽絨外套就要挑大Size才包得住這些衣服，可是這是NG的觀念，實際上你有時候裡面塞毛衣未必是最保暖的方式，反而你穿比較貼身的衣服，冷空氣不會灌進去以外，當你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，你的體溫也會馬上有提升的感覺。」
而日品知名成衣品牌UNIQLO也做過實驗，讓穿羽絨外套跟羊毛大衣的人進行不同內搭穿著，羽絨外套內搭貼身內衣加上針織衫；羊毛大衣則搭配貼身內衣、棉質T恤、法蘭絨襯衫以及針織衫，結果羊毛大衣內的溫度一開始雖然比羽絨衣高出1度，但10分鐘後溫度開始下降，一直維持在31度至32度之間；而羽絨服5分鐘後開始溫度上升，半小時後就一直維持著33度至34度，比羊毛大衣更暖。所以如果你經常在冬天穿羽絨衣老是覺得笨重，也許下次內搭衣服慎選，也能穿得時尚又保暖哦！
資料來源：三得利健康網路頻道
我是廣告 請繼續往下閱讀
羽絨外套怎麼穿才最暖？一堆人根本都穿錯
日本自然療法名醫川島朗就曾表示，天冷時候穿搭要有暖度，需要加厚衣物的空氣層來提升保溫效果，羽絨外套是不錯的選擇，而羽絨材質冬裝的保暖原理是「依賴人體將自身熱量傳遞到羽絨服」，然後再形成一層保護屏障，鎖住人體的溫度，來阻隔外界冷空氣入侵。
羽絨外套內搭服簡單為主！UNIQLO、專業造型師都證實
過去專門為藝人妝法的專業造型師「小荳」也曾經上三得利YouTube頻道分享，提到：「很多人會覺得冬天要穿很多衣服很冷，所以羽絨外套就要挑大Size才包得住這些衣服，可是這是NG的觀念，實際上你有時候裡面塞毛衣未必是最保暖的方式，反而你穿比較貼身的衣服，冷空氣不會灌進去以外，當你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，你的體溫也會馬上有提升的感覺。」