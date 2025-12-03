我是廣告 請繼續往下閱讀

「羽絨外套裡面到底要穿什麼才不會看起來那麼腫啊？大家裡面都搭配什麼衣服，穿太少感覺又很冷」。

▲冬天來臨不少人都搬出厚重外套來保暖，但早晚溫差大不少人對冬衣搭配也有所困擾，引起熱烈討論。（圖／記者葉政勳攝）

羽絨外套怎麼穿才最暖？一堆人根本都穿錯

而羽絨材質冬裝的保暖原理是「依賴人體將自身熱量傳遞到羽絨服」，然後再形成一層保護屏障，鎖住人體的溫度，來阻隔外界冷空氣入侵。

▲羽絨材質冬裝的保暖原理是「依賴人體將自身熱量傳遞到羽絨服」，然後再形成一層保護屏障，鎖住人體的溫度。（圖／記者蕭涵云攝）

但這樣穿法反而讓身體熱能傳遞不到羽絨層，無法讓羽絨衣發揮大功效，保留人體自身的熱量。

羽絨外套內搭服簡單為主！UNIQLO、專業造型師都證實

實際上你有時候裡面塞毛衣未必是最保暖的方式，反而你穿比較貼身的衣服，冷空氣不會灌進去以外，當你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，你的體溫也會馬上有提升的感覺。」

▲羽絨外套的內搭衣服不需要穿太厚以及複雜，這樣才能發揮羽絨外套最大效能，也不會腫成一團啦！（圖／Dcard）

結果羊毛大衣內的溫度一開始雖然比羽絨衣高出1度，但10分鐘後溫度開始下降，一直維持在31度至32度之間；而羽絨服5分鐘後開始溫度上升，半小時後就一直維持著33度至34度，比羊毛大衣更暖。