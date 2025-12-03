我是廣告 請繼續往下閱讀

去年（2024）台北市一名清潔隊員回收殘值32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒老婦，遭到檢舉後，他花自己錢買新電鍋給老婦人，換回舊電鍋交還隊上，仍涉犯貪污重罪，遭判刑3個月、緩刑2年，褫奪公權1年，結果出爐後，社會輿論再度分沸騰，紛紛替清黃姓清潔隊員抱屈。對此，「黑心律師」楊律師就點出關鍵原因，推測黃男在筆錄中說了「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」，導致檢察官只能無奈起訴、法官想判無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後才會勉強做出「有罪，但不用坐牢」的折衷判決。回顧案情，2024年7月，黃姓清潔隊員在回收車上發現一個還能使用的大同電鍋，帶回家測試功能正常，隔天送給一名拾荒婦人。清潔隊同事發現黃姓隊員擅自帶走回收物，提出檢舉而且有監視畫面為證，士林地檢署認定電鍋殘值只有32元，但他帶走轉送的行為仍觸法，以《貪污治罪條例》的侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴。檢方起訴時已考量黃姓清潔隊員自首、歸還電鍋以及自白認罪，而且犯罪金額極低，依法可減刑2次，由法院來決定是否緩刑。法官認為黃姓清潔隊員身為公務員，趁資源回收物清運時侵占物品，損害公務員廉潔形象，仍應給予一定的刑事懲處，所以不予免刑；黃姓清潔隊員的犯行與其他貪污犯罪類型及行為情況相比還算輕微，而且對於所屬機關的收入狀況並未造成嚴重影響，因此判處3個月有期徒刑、緩刑2年。對此，楊律師於2日在臉書表示，他猜測清黃姓清潔隊員在警局及地檢署偵查中應該沒委任律師，「他一定以為自己沒惡意，自己在做善事，所以不可能有罪」，所以他一定在筆錄中說了「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」，導致檢察官即使內心很想放過他，但仍被迫要起訴，即使法官很想判他無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後才會勉強做出「有罪，但不用坐牢」的折衷判決。因此，楊律師直言「大家不要罵檢察官和法官了」。楊律師認為，若黃姓清潔隊員上訴二審，若用到幾個比較少用的法理，若再遇到很重視法理的法官（例如林孟皇法官或錢建榮前法官），仍有希望改判無罪。但律師費很貴，是很現實的大問題。