我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政府最新公布自2026年1月1日起調高全國區域最低薪資，四大區域皆上調，其中第一區（含胡志明市）調幅達 7.06%，高於 2024 年 7 月的平均調幅 6%，引發產業界，特別是在越南深耕多年的台商高度關注後續物價與營運成本變化。此次調整對越南大量吸引台資投資的傳統製造業與電子產業具有顯著影響。儘管多家台灣企業表示旗下越南員工薪資本已高於當地最低標準，短期衝擊有限，但新進人力將需依新制調整，意味企業人事成本仍可能上升。越南政府規定，所有簽訂勞動合約的勞工都將適用新制最低月薪與時薪標準。以12月1日匯率 2.63 萬越南盾兌1美元換算，第一區最低月薪為531萬越南盾（約202美元），時薪 2.55萬越南盾（約 0.97 美元）；第二區最低月薪 473 萬越南盾（約 180 美元），時薪 2.27 萬越南盾；第三區月薪 414 萬越南盾（約 157.41 美元），時薪 2 萬越南盾；第四區月薪370萬越南盾（約 140.68 美元），時薪1.78萬越南盾。在台商部分，達新指出越南兩廠員工合計約455人，且第二廠持續擴建，預計明年初完工以強化產能布局。中傑-KY在越南共有四個大型生產基地、員工約1.4萬人，公司表示越南例行調薪後，將在 8 至 12 月向品牌客戶反映成本，但客戶是否全額吸收仍取決於鞋款與訂單狀況。至於在當地深耕包材事業的宏全表示，由於其越南廠多數員工薪資已高於最低標準，加上自動化程度高、人力需求占比低，預估整體薪資成本增加不到 0.45%，屬可控範圍。儘管企業短期多評估衝擊有限，但隨越南基本工資逐年攀升，加上全球供應鏈調整與物價波動，不少台商仍呼籲需密切觀察後續政策變化，以確保生產成本與市場競爭力之間維持穩定平衡。