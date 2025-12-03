歌手祈錦鈅本月21日將舉辦聖誕粉絲見面會，正密切籌備中，而她日前證實離婚前夫「小青娃」1年，感情動向備受關注，今（3）日祈錦鈅接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，大吐離婚後的成長，也聊及先前藝人粿粿、范姜彥豐婚變，女方出軌王子的看法，「偷吃不是我的底線，最不能接受的是欺騙跟隱瞞，她（粿粿）傷害到人了，而且不是一個人，自己知道不對的話，為什麼還做？那就得勇於承擔吧！」
粿粿出軌王子！祈錦鈅離婚談成長：最不能接受欺騙
粿粿出軌王子，遭到老公范姜彥豐大動作指控，感情事掀起風波。今稍早祈錦鈅被問及看法？她無奈嘆息，粿粿傷害到人了，且不單單是一個人，而是很多人，倘若情況發生在自己身上，祈錦鈅第一時間會追問對方出軌的原因，「「偷吃不是我的底線，我只注重彼此的相處，最不能接受的是欺騙跟隱瞞！」
對祈錦鈅而言，「另一半出軌」並非一定不能接受，假設對方坦承以告、並且開始彌補，讓自己感受到加倍疼愛，反倒有可能繼續走下去，「有人即使沒有偷吃，也對我不好，如果雙方前提有說好，而且也把家庭與另一半顧好，與其把對方不開心地綁在身邊，那說不定可以讓對方有些微新鮮感，不是嗎？」
祈錦鈅去年10月離婚，她形容這1年來宛如深陷谷底的階段，終於從婚姻陰霾走出，從兩個家庭、兩個人到一個人，心境上有許多成長變化，「慢慢看清楚很多事情，讓我更了解自己，以前我非常不了解自己，總以旁人想要的樣子活下去，到了今年，開始問我自己『是什麼樣的人？』、『我要的是什麼？』」
祈錦鈅忍痛掰了前夫！離婚關鍵曝光：想要變回1個人
至於與前夫離婚的關鍵導火線？祈錦鈅面有難色，腦海裡思索了一番，開口分享道，自己有一次重病發高燒，對方卻不懂得體貼、關心，當下難過到爆哭，忍痛提出：「我們去離婚吧！」怎料對方消極態度，讓祈錦鈅萬念俱灰，「我真的過不下去這樣的日子，但現在我們還是很好，我想要變回1個人而已。」
🔺資料來源－
祈錦鈅IG
🔺看更多－
祈錦鈅婚變風波後首露面！親曝與老公現況：私生活別浪費社會資源
我是廣告 請繼續往下閱讀
粿粿出軌王子，遭到老公范姜彥豐大動作指控，感情事掀起風波。今稍早祈錦鈅被問及看法？她無奈嘆息，粿粿傷害到人了，且不單單是一個人，而是很多人，倘若情況發生在自己身上，祈錦鈅第一時間會追問對方出軌的原因，「「偷吃不是我的底線，我只注重彼此的相處，最不能接受的是欺騙跟隱瞞！」
對祈錦鈅而言，「另一半出軌」並非一定不能接受，假設對方坦承以告、並且開始彌補，讓自己感受到加倍疼愛，反倒有可能繼續走下去，「有人即使沒有偷吃，也對我不好，如果雙方前提有說好，而且也把家庭與另一半顧好，與其把對方不開心地綁在身邊，那說不定可以讓對方有些微新鮮感，不是嗎？」
祈錦鈅去年10月離婚，她形容這1年來宛如深陷谷底的階段，終於從婚姻陰霾走出，從兩個家庭、兩個人到一個人，心境上有許多成長變化，「慢慢看清楚很多事情，讓我更了解自己，以前我非常不了解自己，總以旁人想要的樣子活下去，到了今年，開始問我自己『是什麼樣的人？』、『我要的是什麼？』」
至於與前夫離婚的關鍵導火線？祈錦鈅面有難色，腦海裡思索了一番，開口分享道，自己有一次重病發高燒，對方卻不懂得體貼、關心，當下難過到爆哭，忍痛提出：「我們去離婚吧！」怎料對方消極態度，讓祈錦鈅萬念俱灰，「我真的過不下去這樣的日子，但現在我們還是很好，我想要變回1個人而已。」
🔺資料來源－
祈錦鈅IG
🔺看更多－
祈錦鈅婚變風波後首露面！親曝與老公現況：私生活別浪費社會資源
更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。