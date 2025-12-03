LINE Pay Money今（3）天上線，之後要在LINE Pay轉帳給好友，雙方一定都要開通LINE Pay Money帳戶才能收錢、轉帳，而原本的「iPASS MONEY」沒有不見，功能也都還在，但必須到獨立的iPASS MONEY App使用。12月3日至12月31日系統轉移期間，還能在LINE Pay裡面看到iPASS MONEY、轉帳給好友，但已經無法進行「交易付費」。此外，LINE Pay Money軟體需要升級到LINE App 15.18.1版本，舊手機iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X都無法繼續使用。
LINE Pay Money今天上線，正式和一卡通iPASS MONEY正式分家，成為獨立的電子支付，2026年開始要在LINE App裡面直接轉帳給好友，就只會出現LINE Pay Money，雙方好友都要有LINE Pay Money帳戶才能轉帳和收款。必須再次強調，iPass Money不會不見，所有功能包含LINE好友轉帳都還能使用，只是2026年之後不會出現在LINE Pay裡面，需要在獨立的iPASS MONEY APP上使用。
LINE Pay Money上線後，如何提領iPASS MONEY餘額
iPASS MONEY餘額提領路徑：開啟LINE APP→點選主頁的「錢包」→進入「LINE Pay」→在「我的選單」選擇「編輯」展開所有功能→點選「iPASS MONEY」→登入iPASS MONEY→點選「提領」功能→選擇要提領到的銀行帳戶，若尚未設定過請先新增銀行帳戶→輸入欲提領的金額，即可完成，部分銀行提領手續費為15元，或選擇其他免手續費的13間銀行提領。
iPASS MONEY提領餘額免手續費銀行
聯邦銀行、LINE BANK（連線銀行）、台中銀行、遠東商業、元大、凱基、臺灣銀行、合作金庫、兆豐國際、農業金庫、王道商業銀行、臺企銀、瑞興商業銀行
🟡LINE Pay Money申請三步驟
時間：2025年12月3日下午3點，打開「LINE錢包」就會看到開通LINE Pay Money的申請方式。開通完成後，LINE裡的「好友轉帳、紅包、生活繳費」，就會自動改由LINE Pay Money帳戶處理。
需要先準備好三件事：
1.手機LINE更新：LINE App更新到15.18.1版（含）以上、LINE Pay App更新到4.9.0版（含）以上
2.實名驗證：準備身分證、填寫基本資料申請
3.選擇想要綁定的銀行帳戶：首波19家合作銀行，包含：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
無法用LINE Pay Money的舊iPhone
LINE 15.18.1 版iPhone要求 iOS 17.0 或以上，如果手機作業系統無法升級，等於也無法繼續使用。從Apple 官方支援文件整理出包含iPhone 6s、iPhone 6s iPhone Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等舊款手機都無法繼續使用。
資料來源：LINE Pay Money、iPASS MONEY
